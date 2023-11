Comment Marie-Antoinette a révolutionné la mode

Versailles n’était pas seulement le centre du pouvoir politique français, mais aussi de la mode française. Depuis le règne de Louis XIV, les aristocrates français se tournaient vers la royauté pour savoir ce qu'il ne fallait pas porter. La cour de France était régie par des règles strictes qui déterminaient le type de robes, de tissus et d'accessoires à revêtir en fonction de la saison, de l'heure de la journée et de l'occasion. Au début des années 1700, le règne de Louis XIV était dominé par le style baroque dans les domaines de l'art, de la musique, de l'architecture et de la haute couture. Sous le Roi-Soleil, les ornements, les tissus riches et sombres et les motifs lourds et élaborés étaient ce que l’on voyait le plus à la cour.