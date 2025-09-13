Comment Jackie Kennedy a sauvé l’emblématique temple d’Abou Simbel

Pour sauver Abou Simbel, un consortium international de spécialistes de la conservation lança une mission de sauvetage sans précédent avant la fin des travaux, prévue pour 1970. Leur plan consistait à découper l’ensemble du complexe dans la montagne en démontant méticuleusement chaque menton majestueux, chaque joue et chaque couronne, ce qui représentait plus d’un millier de pièces au total, puis à les transformer et à les réassembler sur un site plus élevé. La réussite de cette entreprise nécessita une coordination inédite entre l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et des milliers d’archéologues, d’architectes et d’égyptologues de dizaines de pays. Mais avec un coût qui équivaudrait à 340 millions d’euros aujourd’hui, le projet tout entier semblait bien trop onéreux pour être mené à terme… jusqu’à l’intervention d’une diplomate improvisée armée d’une vision audacieuse pour financer ce projet qui finit par transformer l’UNESCO et par redéfinir la manière dont celles qui allaient occuper son poste à l’avenir exerceraient leur influence.

À des milliers de kilomètres de là, la future Première dame des États-Unis, Jackie Kennedy, s’intéressait de près au sort d’Abou Simbel. Depuis sa lecture du récit de la découverte du tombeau de Toutânkhamon par Howard Carter en 1922, elle était restée fascinée par les momies et les pyramides de l’Égypte ancienne. Des années plus tard, quand une amie lui transmit une copie de l’UNESCO Courier, le magazine officiel de l’UNESCO, dans lequel on appelait les dirigeants du monde entier à sauver Abou Simbel avant qu’il ne soit trop tard, elle fit le serment de protéger la mémoire de l’empire jadis puissant dont elle avait entendu parler enfant.