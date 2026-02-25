Comment les dragons sont devenus nos amis après avoir été une menace

DOMPTER LE DRAGON

L’immense popularité de Tolkien contribua à faire de la fantasy un phénomène grand public où les dragons occupaient une place de choix. Il n’est pas surprenant que lorsque Gary Gygax et Dave Arneson créèrent un jeu de rôle au début des années 1970, ils l’aient appelé Donjons et Dragons.

Il y eut toutefois un tournant dans les années 1960 et 1970 en plein mouvement contre-culturels et féministes : et si les dragons n’étaient pas voués à être occis par des héros ? Les dragons amicaux de compagnie devinrent un incontournable des médias destinés aux enfants, on pense par exemple au célèbre trio folk Peter, Paul and Mary, avec sa chanson « Puff the Magic Dragon », sortie en 1962, qui vint enrichir le canon des légendes de dragons, ou encore à Peter et Elliott le dragon, film de Disney sorti en 1977. Cette tradition se poursuit de nos jours avec la franchise Dragons, par exemple. Les auteurs se sont également mis à imaginer les dragons comme des alliés et compagnons de guerre, souvent aux côtés de femmes.

Dans Le Vol du dragon, publié en 1968, l’écrivaine Anne McCaffrey imagine un futur lointain et une planète encore féodale appelée Pern, où des dragons génétiquement modifiés sont exploités par un corps entraîné de chevaucheurs de dragons pour combattre une menace venue de l’espace. L’attrait principal du roman d’Anne McCaffrey réside dans le fait que ses protagonistes étaient souvent de jeunes femmes, et qu’elle proposait un scénario nouveau : plus besoin d’attendre que saint Georges ne vienne à la rescousse. Cette série rencontra un succès phénoménal, s’imposant sur les listes des meilleures ventes et faisant de son autrice la première femme à remporter un Nebula et un Hugo, les prix les plus prestigieux dans le genre de la fiction spéculative.

Mais ce devait être un successeur qui ferait du chevaucheur de dragon une figure grand public : George R.R. Martin. Sa série Le Trône de fer et son adaptation télévisée ont fait découvrir à des millions de personnes la chevaucheuse de dragons Daenerys Targaryen, un personnage si apprécié que des parents ont prénommé leur fille « Khaleesi ». L’engouement était tel que plusieurs années plus tard, HBO diffuse encore une préquelle centrée sur ses ancêtres qui chevauchaient, eux aussi, des dragons. Les dragons de George R.R. Martin sont moins domestiqués que ceux d’Anne McCaffrey ; ils sont dangereux et mortels, mais loyaux envers Daenerys tout particulièrement. Cela correspond à l’histoire qu’il essayait de raconter, en se concentrant sur les réalités brutales de la guerre et en adoptant une approche plus rigoureuse des aspects pratiques de la construction d’univers fantastiques, après des décennies de pâles imitations de la part des épigones de Tolkien.

Rebecca Yarros est la dernière en date à mobiliser ce lieu commun mythologique avec sa série The Empyrean, qui rencontre un succès immense. Son héroïne, Violet, est une érudite physiquement fragile qui s’enrôle à contrecœur dans le quadrant des Cavaliers, mais finit par se résoudre à réussir. Sa récompense, après tout, n’est rien de moins que le pouvoir de voler : « Tairn atteint le sommet des pics enneigés et nous restons suspendus là, le temps d’un souffle de seconde, avant qu’il ne virevolte pour redescendre en piqué, selon le même angle terrifiant. C’est le moment le plus horrible et à la fois le plus exaltant de ma vie. »

Les écrivains de fantasy moderne, d’Anne McCaffrey à Rebecca Yarros, ont joué avec l’histoire de dragon traditionnelle, l’ont modifiée et réinventée, et se demandent ce qui se passe lorsque les dragons ne sont plus des ennemis jurés mais des alliés domptables. Pourtant, ces écrivains s’appuient sur le socle d’une tradition narrative ancienne qui imagine les dragons comme un opposé immensément puissant de l’humanité, comme une force mortelle, naturelle et brute, comme des créatures bien plus grandes, dépourvues de tendresse, coriaces et naturellement cuirassées, aux dents carnassières plutôt qu’émoussées. La force narrative d’un petit personnage humain se tenant devant un grand méchant dragon est immense et ne montre aucun signe d’affaiblissement ; elle est plus forte que jamais, en cette époque où l’on a parfois l’impression que les dragons ont été lâchés. Il est difficile de ne pas s’identifier aux citoyens de Silène et à leurs difficultés.