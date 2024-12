Un poème a façonné Noël tel que nous le célébrons aujourd’hui

« Il offre aux lecteurs un exemple parfait de ce à quoi devrait ressembler un Noël célébré en famille », observe Thomas Ruys Smith, professeur de littérature et de culture américaines à l'université d'East Anglia, qui étudie l'histoire de Noël aux États-Unis. Le poème de Moore faisait référence à tous les éléments d'un Noël loin d’être traditionnel qui, bien que relativement nouveau, semble aujourd'hui aussi normal que les œufs de Pâques et les citrouilles d'Halloween.

Le poème fut grandement diffusé et les lecteurs assiégèrent le journal Sentinel pour demander qui en était l'auteur. Ce n'est qu'avec la publication de l'anthologie The New York Book of Poetry (Le livre de la poésie new-yorkaise) 14 ans plus tard, qu'un auteur, l'érudit en lettres classiques Clement Clarke Moore, en a revendiqué la paternité.

Entretemps, le poème avait séduit une génération d'enfants et influencé les traditions de Noël des générations à venir. Comme l’explique Thomas Ruys Smith, les lecteurs modernes auraient eu du mal à reconnaître les festivités de Noël d’avant les années 1820. Les célébrations (lorsqu'elles avaient lieu) variaient considérablement d'une région à l'autre et consistaient généralement en une consommation excessive d'alcool et des réjouissances dans la rue.

« À l'époque, on ne fêtait pas vraiment Noël en Amérique », a confié le professeur de littérature et de culture américaines au magazine National Geographic Histoire. « Lorsque c’était toutefois le cas, Noël prenait des airs de fête de rue tapageuse s’inspirant des traditions du vieux monde ». Ces coutumes avaient gagné en popularité en Europe occidentale, avant de se diffuser aux États-Unis avec les premières vagues d'immigrants.

LA CRÉATION DE NOËL

Les traditions évoquées dans le poème de Moore ne pourraient être plus différentes de ces festivités. À la place des réjouissances entre adultes, le Noël de Moore met en scène des enfants endormis et un lutin scintillant qui se faufile dans leur maison la nuit pour leur livrer des cadeaux. Les chaussettes remplies de jouets et le Père Noël lui-même sont d'origine néerlandaise ; tous deux dérivent de la fête annuelle qui a lieu le 5 décembre et qui célèbre Sinterklaas, ou Saint-Nicolas.

Les New-Yorkais d'origine hollandaise célébraient cette fête avec leur famille. Ceux qui n'avaient pas de racines hollandaises ne connaissaient la tradition qu'à travers les histoires fantastiques de Washington Irving, un ami de Moore. Dans la parodie littéraire intitulée « A History of New York » (L’histoire de New York) parue en 1809 et dont l’auteur serait un Néerlandais anonyme, on lit le récit d’un rêve dans lequel un Saint-Nicolas fumeur de pipe étonne les observateurs en volant dans le ciel à bord d'un chariot enchanté.