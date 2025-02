La reine Victoria a-t-elle été la première influenceuse de l’Histoire ?

Si vous vous promenez dans les rues du Royaume-Uni, vous rencontrerez le nom de la reine Victoria partout où vous irez, des gares aux parcs, en passant par les pubs jusqu’à l’une des lignes du métro londonien. Pourquoi un tel hommage ?

La reine Victoria régna entre 1837 et 1901, dans un monde en pleine mutation, marqué par l’essor du train, du télégraphe et de la lumière électrique. Elle fit néanmoins bien plus que simplement remplir son rôle de souveraine. Elle incarnait en réalité une véritable force culturelle.

La reine Victoria était ce que l’historien John Plunkett appela le « premier monarque médiatique » car elle fut directement exposée aux yeux du public grâce à une culture médiatique en pleine expansion. Des images de la reine apparaissaient dans les journaux, des imprimés et sur des cartes postales, la rendant plus visible pour ses sujets qu’aucun monarque avant elle.

Des robes de mariée blanches aux sapins de Noël, les tendances que lança la reine Victoria se transformèrent en traditions toujours ancrées dans le monde moderne. Voici comment cette reine du 19e siècle devint sans même le vouloir influenceuse bien longtemps avant l’arrivée des réseaux sociaux.

LA ROBE DE MARIÉE BLANCHE

Bien avant de porter la couronne, la reine Victoria était déjà fascinée par les vêtements. « Elle adorait la mode », indique l’historienne de la mode Kimberly Chrisman-Campbell. Enfant, la reine « allait à l’opéra ou voir des ballets et prenait des notes sur les costumes, puis rentrait à la maison et les dessinait. Ensuite, elle et sa gouvernante utilisaient les dessins pour créer des tenues pour ses poupées ».

Lorsqu’elle monta sur le trône en 1837, à l’âge dix-huit ans, ses choix vestimentaires ne tardèrent pas à devenir une référence pour les femmes de la cour et au-delà.

« Elle ne [réinventa] pas vraiment la mode », poursuit Kimberly Chrisman-Campbell. « Son style [eut] une grande influence, précisément parce qu’il était discret et qu’il n’offensait pas les valeurs de la petite bourgeoisie. »

Sa plus grande contribution à la mode fut sans doute celle qui se perpétua. En 1840, la reine Victoria, alors âgée de vingt-et-un ans, épousa le prince Albert, l’amour de sa vie. Pour la cérémonie, elle renonça aux robes royales, leur préférant une robe de mariée similaire à celles des jeunes femmes de l’époque. Un détail rendit toutefois son choix révolutionnaire : la couleur.

« La plupart des mariées portaient leur plus belle robe, quelle qu’en soit la couleur », précise Kimberly Chrisman-Campbell. La reine Victoria, quant à elle, opta pour une robe blanche, ce qui contribua à faire du blanc la couleur par défaut des tenues de mariées.

Sally Goodsir, conservatrice des arts décoratifs pour le Royal Collection Trust, explique que « le blanc était déjà connu des mariées les plus riches, il [devint] simplement plus populaire après ce mariage ».

LE SAPIN DE NOËL

L’influence de la reine Victoria ne se limita guère à la mode : les traditions de sa famille pour les fêtes de fin d’année contribuèrent à façonner la manière dont Noël est célébré aujourd’hui. Parmi elles, c’est celle consistant à décorer un sapin de Noël qui perdura.

Bien que sa grand-mère, la reine Charlotte, d’origine allemande, ait introduit les arbres de Noël décorés en Grande-Bretagne plusieurs décennies auparavant, ce furent Victoria et son époux, également né en Allemagne, qui en firent un incontournable des fêtes de fin d’année.