De Napoléon à Anne de Clèves, ces cinq portraits officiels ont fait sensation

Il fallut un siècle pour que soit révélé le fait que le célèbre portrait d’Abraham Lincoln réalisé en 1852 n’était pas vraiment celui du 16 e président des États-Unis. Alors que les débats sur la manipulation de photos par l’intelligence artificielle vont bon train, l’histoire du portrait d’Abraham Lincoln offre un certain recul sur la facilité avec laquelle il est possible de modifier une image.

La tête de Lincoln fut en réalité collée au corps de John C. Calhoun, l’un des principaux défenseurs de l’esclavage sur la scène politique américain du milieu du 19e siècle. Ainsi que l’explique Harold Holzer, co-auteur du livre The Lincoln Image : Abraham Lincoln and the Popular Print, « le portrait de John C. Calhoun qui s’est transformé en un portrait de Lincoln tout en tissus flottants, l’Unioniste remplaçant le sécessionniste, [fut l’un des nombreux] tirages de ce type [qui] élevèrent Lincoln au rang de déité américaine ».