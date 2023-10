L’architecture gothique a vu le jour en France, à Saint-Denis

La croisée d’ogives : Suger parvint à faire construire une nef bien plus élevée en ayant recours à des croisées d’ogives pour le plafond. Cette nouvelle méthode d’étayage structurelle s’appuyant sur un réseau complexe de petits arcs diagonaux, permit de distribuer le poids du toit et des murs supérieurs plus efficacement, ce qui permit d’obtenir un espace intérieur plus haut et plus ouvert.

L’arc brisé : la croisée d’ogive permit quant à elle la création de l’arc brisé. Ce dernier n’était en fait pas une nouveauté ; il venait du monde arabe où on l’utilisait depuis des siècles déjà. Mais en ce qui concerne Saint-Denis et la construction d’églises en général, ce fut révolutionnaire. Si l’architecture romane avait recours à des arcades (que les Romains perfectionnèrent pour construire leurs aqueducs, leurs ponts et leurs cirques), les arcs brisés servaient quant à eux à distribuer le poids des voûtes de manière verticale plutôt qu’horizontale, ce qui permettait d’avoir des colonnes élancées et des arches ouvertes hautes et larges.