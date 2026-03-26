Gandhi : la naissance d’une forme de résistance pacifique

LA MARCHE DU SEL

C'est en Afrique du Sud que Gandhi développa sa théorie et sa pratique de la résistance non violente. Son étude du christianisme et de l'islam conforta sa conviction, qu'il défendit toute sa vie, quant à la nécessité d'une coexistence pacifique des religions. À son retour en Inde en 1915, le soutien initial que Gandhi avait apporté aux Britanniques pendant la Première Guerre mondiale laissa place à un regard de plus en plus critique.

La loi Rowlatt de 1919, qui autorisait les autorités britanniques à emprisonner des suspects sans procès, poussa Gandhi à organiser une campagne de satyagraha. Bien que l'appel à un activisme pacifique ait été largement respecté, des actes violents furent tout de même observés. Des soldats britanniques ouvrirent le feu sur des manifestants non armés à Jallianwala Bagh, dans l'État du Pendjab, en avril 1919, tuant plusieurs centaines de personnes.

Gandhi fut emprisonné pour rébellion en 1922 et, à sa libération en 1924, il était devenu l'homme le plus célèbre d'Inde. En 1930, il lança une nouvelle campagne de satyagraha en opposition à une nouvelle loi du gouvernement britannique visant à limiter la production et la vente de sel par les Indiens, un produit de première nécessité. Entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril de cette année-là, Gandhi mena la Marche du sel, un périple d'environ 386 kilomètres à destination du village côtier de Dandi, où il récolta du sel, violant ouvertement la loi.

En associant la non-violence au spectacle et en rassemblant des Indiens de toutes les castes et toutes les religions, Gandhi s'imposa non seulement comme le leader de l'Inde mais également comme une légende mondiale de la résistance.

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