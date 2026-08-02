Nouvelle-Zélande : quand les Maoris ont pris les armes contre l'Empire britannique

Dans l'histoire des migrations humaines, la Nouvelle-Zélande compte parmi les dernières grandes terres émergées à avoir été occupées par l'être humain. Les Maoris y arrivèrent au milieu du 13e siècle en provenance de la Polynésie orientale et occupèrent l'ensemble du territoire, se répartissant en tribus et sous-tribus. Pour survivre, ils chassaient les dinornithiformes (des oiseaux disparus semblables à l'autruche), qui finirent par disparaître, et introduisirent des cultures, des rats et des chiens comme sources de nourriture. Pour faire face au climat froid des îles, ils prirent l'habitude de porter des fourrures et d'utiliser les sources naturelles d'eau chaude.

L'archipel fut repéré en 1642 par une expédition du Néerlandais Abel Tasman et James Cook y débarqua en 1769, tandis que les Européens ne commencèrent à s'y installer qu'à la fin du 18e siècle. Les colons étaient des baleiniers, des chasseurs de phoques et des commerçants à qui les Maoris achetaient des tissus, des clous et même des armes, afin de régler des querelles tribales de longue date.

Les missionnaires qui arrivèrent peu de temps après furent stupéfaits par le chaos qui régnait dans les colonies, où l'alcoolisme, la prostitution et les escroqueries visant à obtenir des terres maories à bas prix étaient monnaie courante. Ils demandèrent rapidement au gouvernement britannique d'intervenir. Certains chefs maoris adressèrent également une pétition à la Couronne britannique en 1831 pour demander sa protection, craignant une invasion des Français, qui avaient massacré pas moins de 250 Maoris en représailles d'un affrontement survenu en 1772. Après un moment de réticence, les autorités de Londres conclurent que la meilleure solution serait d'annexer les îles. Cela permettrait de faire d'une pierre deux coups : protéger les Maoris en maîtrisant les colons sans foi ni loi et, surtout, garantir les intérêts commerciaux britanniques dans la région.