Qui étaient les premières showgirls ?

En 1881, l’artiste Rodolphe Salis poussa le cabaret encore plus loin en ouvrant Le Chat noir, un établissement qu’il imagina comme un refuge pour ses homologues artistes. Au début, ce dernier fonctionnait comme un salon artistique mais le cabaretier réalisa rapidement qu’il tenait là une potentielle mine d’or. Au fil du temps, le café devint l’un des plus prisés de Paris et sa programmation variée fit des émules, inspirant des hommes de spectacle tels que Joseph Oller, qui ouvrit son propre établissement en 1889, ainsi que Charles Zidler, qui le secondait. Ils le baptisèrent « Moulin Rouge ».

LES DANSEUSES DE FRENCH CANCAN ET LA NAISSANCE DU BURLESQUE

Derrière les portes, des danseuses audacieuses soulevaient leurs jupes pour exécuter une toute nouvelle danse, le « french cancan », dévoilant leurs jupons et leurs sous-vêtements plus intimes tandis qu’elles lançaient leurs jambes en l’air. Le demi-monde sulfureux des danseuses et des tenanciers du club était l’un des sujets de prédilection des artistes parisiens, et plus particulièrement d’Henri de Toulouse-Lautrec. Les spectacles comprenaient également des sketches satiriques qui parodiaient les personnalités politiques et de la société de l’époque. D’autres établissements suivirent rapidement le mouvement, les music-halls et les cabarets devenant des refuges à la fois pour les personnes pauvres habitant en ville et qui n’avaient pas les moyens d’aller au théâtre ou à l’opéra, ainsi que pour celles fortunées désireuses de « s’encanailler » dans le quartier artistique de Montmartre.

L’une des plus célèbres salles était les Folies Bergère qui connut de pâles débuts en tant que théâtre dans les années 1860. En 1886, l’impresario Édouard Marchand en prit la direction et présenta un nouveau spectacle et type d’artiste féminine insolite. S’inspirant de son amour pour les femmes et de la popularité des danseuses et des chanteuses, il décida de centrer la revue sur le corps féminin, la composante scandaleuse du spectacle étant des femmes presque nues.

LES SHOWGIRLS EXPOSÉES À TOUS LES REGARDS

L’idée traversa rapidement l’Atlantique et, au 20e siècle, le terme « showgirl » faisait dès lors partie de la langue vernaculaire aux États-Unis. Les théâtres vantaient les mérites de leurs artistes féminines élégamment vêtues dans leurs publicités, ainsi que dans les titres de leurs spectacles, promettant un « célèbre chœur d’éblouissantes showgirls dans des robes somptueuses », comme l’indiquait une publicité de 1902.