Balais, chaudrons et chapeaux pointus : les origines de l’attirail des sorcières

Le lien entre sorcières et chaudrons pourrait être apparu au crépuscule du 15e siècle. En 1489, l’avocat allemand Ulrich Molitor publia De Lamiis et Phitonicis Mulieribus (Des Démons et des sorcières), le premier ouvrage illustré sur la sorcellerie. Il s’agit d’une réfutation du Malleus Maleficarum (Le Marteau des sorcières), publié quelques années auparavant par le frère dominicain allemand Johann Sprenger et le frère dominicain et inquisiteur autrichien Heinrich Kramer. La sorcellerie, proclamait ce dernier, était la pire de toutes les hérésies : elle exigeait une dévotion du corps et de l’âme au mal, l’abandon du christianisme et le sacrifice de nourrissons non baptisés à Satan. L’ouvrage d’Ulrich Molitor présente quant à lui une série de gravures sur bois dont le but est de contredire les perceptions de ce type et de démystifier les idées populaires sur l’apparence et le comportement des sorcières. Mais par le jeu des réimpressions multiples et d’une large distribution qui exposa le public à des stéréotypes de manière répétée, ces représentations se consolidèrent au lieu d’être ébranlées.

L’une des images figurait deux sorcières devant un chaudron. « L’image de la sorcière est particulièrement stable dans notre imagination […] Le pouvoir de cette iconographie est vraiment dû à cette cristallisation précoce juste après l’invention de la presse d’imprimerie », ajoute Haley Bowen.

À la fin du 16e siècle, catholiques comme protestants croyaient que les sorcières faisaient des pactes avec Satan afin d’obtenir des pouvoirs. L’un de ces pouvoirs était la capacité à concocter des potions dans des chaudrons. Ainsi, une image de femmes réunies autour d’un chaudron devint synonyme de sorcellerie. Ce stéréotype du chaudron fut si pénétrant, persistant, et s’ancra si rapidement qu’il s’immisça dans les tentatives de Shakespeare de se faire bien voir du roi Jacques Ier, qui avait une peur bleue des sorcières. Il n’est sans doute pas de rapprochement entre sorcières et chaudrons plus emblématique que celui fait dans la première scène du quatrième acte de Macbeth, pièce du célèbre dramaturge représentée pour la première fois en 1606, lorsque trois femmes terrifiantes chantent ceci sur la lande embrumée :

« Redoublons, redoublons de travail et de peine / Brûle, feu ; bouillonne, chaudron. »

CHAPEAUX POINTUS ET VERRUES

Prenez n’importe quel train de banlieue en direction de Salem, dans le Massachussetts, en particulier autour du 31 octobre, et vous submergé par des vagues de chapeaux pointus allant rendre hommage à ce qui est sans doute la ville la plus sorcière du monde.

Où commence l’histoire de cette chapellerie féminine ? Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre.

Selon Walter Stephens, professeur d’études italiennes à l’Université Johns-Hopkins, les sorcières s’habillent en noir, car c’est la couleur de la nuit et de la peur. Considération plus terre-à-terre, le noir était également une couleur de vêtement fréquente – et économique – facile à trouver. Mais lorsque l’on cherche à savoir pourquoi leurs chapeaux sont pointus et surdimensionnés, les choses se compliquent. L’Histoire recèle un nombre proprement ahurissant de sources potentielles sur ce sujet. Selon Walter Stephens, ces chapeaux particuliers pourraient venir des bonnets d’âne qu’on forçait les hérétiques à porter ou bien peut-être de couvre-chefs puritains du 17e siècle typiques du style pilgrim. Les chapeaux coniques noirs à bord large faisaient également partie de l’attirail quotidien des membres d’une nouvelle religion du 16e siècle : le quakerisme, courant accusé de verser dans des activités sataniques et dans la sorcellerie par les puritains. Au Moyen Âge, il n’était pas rare de voir les femmes de la noblesse vêtues au goût du jour porter des hennins hauts et fuselés, une tendance qui finit par gagner les campagnes. Selon certains historiens, le chapeau pointu noir viendrait d’un couvre-chef similaire porté au Moyen Âge par les tenancières de brasseries, qui dominaient le commerce brassicole en Angleterre (et occupaient une position aux marges de la société), pour faire en sorte d’être vues sur les places de marché.

D’autres théories sont moins inoffensives et rapportent ce phénomène aux préjugés antisémites. Selon certaines, le chapeau pointu pourrait dériver d’une coiffe conique, le judenhut, que les Juifs étaient contraints de porter pour pouvoir être facilement identifiés dans l’Europe médiévale du 13e siècle. En 1431, la loi hongroise imposa aux sorcières reconnues coupables de sorcellerie de porter ces « calottes juives à corne » en public, et ce dès la première condamnation. D’ailleurs, le nez crochu des sorcières pourrait bien lui aussi être apparenté à des stéréotypes sur les Juifs. Selon certains universitaires, il pourrait s’agir d’une caricature du nez aquilin utilisé pour représenter les Juifs, qui, comme les sorcières, furent persécutés durant le Moyen Âge.

Et quid de la tendance à affubler les sorcières de verrues ? Selon certains historiens, celles-ci seraient de probables descendantes de la « marque de la sorcière », allusion à une troisième mamelle que les sorcières destinaient à l’allaitement de leurs compagnons (les animaux qui les assistaient).

CHATS NOIRS, ARAIGNÉES ET CRAPAUDS…

À l’époque moderne, les habitants des îles britanniques et de l’Europe croyaient en l’existence de la sorcellerie et du surnaturel, et lorsque les temps étaient difficiles, on ne se privait pas pour attribuer ses malheurs aux sorcières. Mauvaises récoltes ? Bétail malade ? Les infortunes de ce type pouvaient être causées par la magie nocive d’une sorcière, croyait-on. Les premières chasses aux sorcières et accusations de sorcellerie furent lancées au début du 15e siècle et se poursuivirent durant 300 ans. Au 17e siècle, les superstitions vis-à-vis de la sorcellerie redoublèrent en intensité ; selon les croyances populaires et intellectuelles, le diable et ses serviteurs étaient partout présents. De 1400 à 1750, 50 000 à 100 000 innocentes d’Europe continentale et des îles britanniques furent accusées de sorcellerie et mises à mort, généralement par le feu ou par pendaison.