Les sneakers : l'avènement d'un phénomène culturel mondial

Au milieu des années 2010, les sneakers étaient devenues un réel symbole destiné à afficher son statut social. En 2016, l’artiste de hip-hop Drake commanda une paire unique d’Air Jordan en or massif 24 carats. Estimées à 1,9 million d’euros, les sneakers pesaient près de 23 kilogrammes chacune.

« Le fait de porter des sneakers cool et rares [devint ainsi] une façon de revendiquer son statut social », explique Yuniya Kawamura, professeure de sociologie au Fashion Institute of Technology de New York. « Ils veulent montrer ce qu’ils ont et faire savoir qu’ils valent un peu mieux que les autres. »

Toutefois, tous les amateurs de sneakers ne vont pas aussi loin. « Le stéréotype veut que nous fassions tous ça pour être dans l’excès et pour revendiquer un statut [social]. Ça fait effectivement partie de la culture, mais toute la culture ne peut se résumer ainsi. »

UNE COMMUNAUTÉ

Xzaiver Griffin, 29 ans, responsable marketing numérique établi en Floride, confie posséder une centaine de paires de sneakers et de baskets. Selon lui, sa passion pour la collection lui a apporté « une véritable communauté ».

« J’ai rencontré de vrais amis grâce aux sneakers, aussi bien en campant toute la nuit devant un magasin pour attendre la sortie d’une paire qu’en s’entraidant le jour d’une sortie pour obtenir une paire que l’on veut vraiment obtenir. C’est ce que représente pour moi la culture des sneakerheads », raconte-t-il.

Les sneakers sont également une manière d’exprimer ses convictions, comme lorsque le joueur de basket-ball américain Dwyane Wade a porté des Li Ning « Black Lives Matter », un modèle sur mesure et en édition limitée, ou que le joueur de football américain Blair Walsh a porté des crampons recouverts des mots « Speak Out » afin de dénoncer le harcèlement scolaire.

« C’est comme de l’art », affirme Akio Evans, un artiste de Baltimore spécialisé dans la transformation de chaussures en œuvres d’art. « Même si la chaussure est sur une étagère ou dans une boîte en magasin, la toute première chose que l’on fait, c’est d’admirer ce que l’on voit. On regarde tous les modèles et on décide lequel nous ressemble le plus. »