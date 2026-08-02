Les joyaux de la reine Victoria, symboles de pouvoir et de son grand amour

Le public britannique, mais aussi le Parlement, virent d’abord en Albert, né en Allemagne, un intrus. Il devint néanmoins le principal conseiller de Victoria et son plus proche allié, l’aidant souvent à rédiger sa correspondance. Il offrait également à son épouse des bijoux qu’il avait conçus lui-même, par exemple la broche sertie de saphirs et de diamants qu’il lui donna avant leur mariage, et un ensemble en or et en porcelaine comprenant une broche, des boucles d’oreilles et un collier évoquant la couronne de fleurs d’oranger qu’elle avait portée le jour de leur mariage. Il conçut également douze broches en forme d’aigles ornées de turquoises, symboles d’un amour véritable. Chacun de ces aigles a des rubis à la place des yeux et des perles dans les serres ; ils furent portés par les demoiselles d’honneur qui tenaient la traîne de Victoria.

L’EMPIRE S’ÉTEND

Plus l’influence impériale britannique s’étendait sous le règne de Victoria, plus sa collection de bijoux s’enrichissait. Le célèbre diamant Koh-i Noor (« montagne de lumière » en persan) avait déjà appartenu à plusieurs dynasties et puissances d’Asie centrale, notamment à Shah Jahan, bâtisseur du Taj Mahal, avant de finir entre les mains du souverain de l’Empire sikh, Ranjit Singh. Quand les Britanniques conquirent l’Empire sikh, en 1849, ils s'emparèrent du joyau du fils de Ranjit Singh et l’offrirent à la reine Victoria.

Albert, de même que les foules qui se pressèrent pour aller admirer le diamant lors de l’exposition universelle de 1851, n’aimait guère son apparence terne et irrégulière et fit retailler la pierre de 186 carats en un joyau ovale brillant, plus petit et plus contemporain. Lord Dalhousie, gouverneur général des Indes, écrivit à Victoria pour lui dire qu’il espérait qu’elle le porterait comme « un trophée de la gloire et de la puissance de Votre Majesté en Orient ». On dit pourtant que Victoria était mal à l’aise à l’idée de recevoir le Koh-i Noor et qu’elle éprouva de l’embarras lorsqu’elle le montra, retaillé, à son ancien propriétaire, le maharaja Dulhip Singh, lors de la visite de ce dernier en 1854.

Au lieu de le faire sertir sur la couronne royale, Victoria le porta comme broche personnelle (bien visible sur le portrait de 1856, à gauche). Les successeurs de Victoria, cependant, n’eurent pas ces scrupules et en ornèrent la couronne. Les visiteurs de la tour de Londres peuvent d’ailleurs aujourd’hui voir le diamant serti sur la couronne du couronnement de la reine mère.