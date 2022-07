Europa regina, une carte pour rétablir la paix dans l'Europe du 15e siècle

À la fin du 15e siècle, le domaine de la cartographie était florissant en Europe. La majorité des cartes produites à cette époque avaient un objectif purement pratique, fabriquées pour naviguer sur les routes commerciales en expansion. Mais certaines créations mémorables contenaient plus que de la simple géographie, reflétant les préoccupations culturelles, sociales et politiques de leur temps. L’une des plus remarquables fut produite dans les années 1530 par l’érudit et homme de cour autrichien Johannes Putsch, dont l’œuvre la plus célèbre personnifiait l’Europe sous les traits d’une reine tenant un globe et un sceptre entre ses mains.

(À lire : Cette carte utilisée par Christophe Colomb révèle ses secrets 500 ans plus tard.)

La carte originale de Putsch, une gravure sur bois assez grossière, fut connue sous divers titres, dont Europa regina (« Reine Europe »). Représentant l’ouest en haut et l’est en bas, Putsch y désigna chaque région par un nom latin : à l’ouest, l’Hispanie, la péninsule ibérique, représente la tête, et les régions orientales de la Bulgarie et de Moscou forment les pieds. Le bras de gauche est l’Italie, et la Sicile est représentée par un globe dans la main de la reine. Le bras de droite représente le Danemark.