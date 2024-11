Vaiana 2 : ce que les tatouages de Maui révèlent de la culture polynésienne

QUI EST MAUI ?

Bien que les histoires entourant son personnage varient, Maui occupe systématiquement un rang de demi-dieu dans les légendes des îles du Pacifique. Les récits de ses exploits, comme le fait d’avoir fait surgir ces îles hors de l’eau, constituent un thème commun. « Chaque île raconte une histoire légèrement différente », révèle Su‘a Sulu‘ape Toetu‘u, tatoueur tonguien exerçant à O‘ahu.

L’une des légendes les plus célèbres sur Maui raconte qu’il aurait ralenti la course du soleil, prouesse qu’il aurait accomplie en piégeant celui-ci à l’aide d’une corde magique, et ainsi permis aux humains de travailler plus longtemps. Maui fait allusion à cette histoire dans Vaiana : La légende du bout du monde quand il chante « Pour les hommes ». « Dans la culture tonguienne, Maui répare les erreurs ou résout les problèmes de tout le monde » explique Su‘a Sulu‘ape Toetu‘u. « Pour nous, Maui était un héros du peuple, un défenseur des classes populaires. »

Dans la légende māorie, Maui et son frère pêchent dans un canoé qui est désormais l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande (Te Waipounamu). À l’aide d’un hameçon qui est en fait un morceau de la mâchoire de sa grand-mère, Maui capture le poisson géant que l’on appelle désormais île du Nord (Te Ika-a-Māui). À Hawaï, on dit que Maui partit pêcher avec ses frères et qu’il remonta les îles hawaïennes de l’eau avec son hameçon magique. « Nous pouvons être des Tonga, des Samoa, d’Hawaï ou de Tahiti, mais nous formons tous un seul et unique peuple, affirme Su‘a Sulu‘ape Toetu‘u. Nous racontons ces histoires aux enfants en boucle. Pour nous, c’est une vraie personne. »

SES TATOUAGES

En 2011, John Musker et Ron Clements, réalisateurs historiques de Disney, se sont embarqués dans un voyage de recherche pour Vaiana dans toute la Polynésie. Cette expédition a mené à la création de l’Oceanic Trust, un groupe éclectique d’historiens, d’anthropologues, de linguistes et de professionnels de la culture qui ont donné forme à de nombreux détails du film. Parmi eux figuraient le maître-tatoueur Su‘a Peter Sulu‘ape et l’anthropologue Dionne Fonoti. Leur rôle a été crucial pour reproduire exactement les motifs des tatau (« tatouage » en samoan) dans le film.

Su‘a Peter Sulu‘ape appartient à une longue lignée de tatoueurs samoans ; l’une des deux dernières familles de tatoueurs encore en exercice, rappelle-t-il. « Ce sont des connaissances jalousement protégées », explique Dionne Fonoti. Certains éléments du tatau sont sacrés, si bien que seuls quelques élus sont dépositaires de ce savoir.

Ils souhaitaient « être certains que ces personnages aient des caractéristiques que les Samoans reconnaîtraient », ainsi que le raconte Dionne Fonoti. « Nous savons à quoi les tatouages ressemblent aujourd’hui, mais à quoi pouvaient-ils bien ressembler il y a des milliers d’années ? »