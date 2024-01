Les origines sinistres des mythes japonais

Presque tous les phénomènes mystérieux du folklore japonais, y compris de nombreux kami, peuvent être considérés comme des yokai.

« Les yokai sont de simples créatures mythiques du folklore japonais, mais ils permettent d'observer différents aspects des croyances, de la société et de l'histoire japonaises », explique Hiroko Yoda, autrice ayant co-écrit le livre Yokai Attack ! Guide de survie contres les yokai et autres monstres japonais.

KAPPA : DES ESPRITS AMPHIBIES AU PASSÉ SOMBRE

L’un des yokai les plus populaires du folklore japonais est le kappa, une créature amphibie verte et semblable à un enfant avec un bec jaune à la place de la bouche et une carapace de tortue sur le dos.

À l'origine, il constituait l’image monstrueuse du véritable danger de noyade dans les rivières si l'on ne faisait pas attention. Cette image a évolué au fil du temps et s’est adoucie pour être commercialisée. Les personnages de Pokémon Golduck et Lotad, ainsi que Gamakichi, dans Naruto, sont des versions animées de ces yokai qui effrayaient autrefois. Néanmoins, le kappa vert et mignon d'aujourd'hui est apparu relativement récemment. Il était pendant la période Edo (1603-1868) une créature poilue ressemblant à une loutre.

L'image moderne du kappa est née de la culture de l'imprimerie japonaise et des motifs de l’ukiyo-e (gravure sur bois) de l'ère Meiji (1868-1912), explique Ishikura. « Dans les villes, les imprimeurs et les artistes ont réimaginé les personnages de yokai des populations rurales qui les avaient inventés. Ces images produites en série ont rapidement remplacé les versions locales. »

Le comportement d’un kappa est représenté de façons très diverses et contradictoires. Ils sont enjoués et espiègles, vindicatifs et meurtriers, d’une grande force physique et d’une intelligence remarquable, mais on les dupe facilement, souvent par le même scénario. Ils acceptent les concombres, leur aliment préféré, en cadeau et noient parfois ceux qui refusent de leur en offrir.