Ce qu’il faut savoir sur la réouverture prochaine de Notre-Dame

Cette lumière glorieuse, qu’amplifient les voûtes élancées et les vitraux, est fondamentale dans le style architectural gothique, une innovation du 12e siècle largement copiée en Europe. Débarrassé de la poussière et de la saleté accumulées au fil des siècles, le calcaire lutécien de la cathédrale retrouvera son éclat, rehaussé par la couleur ocre d’origine repeinte sur les croisées d’ogives.

Tout a été ravivé, des fresques et du sol à carreaux aux cloches retirées du beffroi, nettoyées de la poussière au plomb et restaurées à la fonderie normande où elles furent coulées. Un nouveau système d’éclairage high-tech contribuera également à l’effet.

Le nouveau circuit visiteurs engendrera ce que le recteur Olivier Ribadeau Dumas appelle une « cohérence » et comportera une dimension pédagogique. Après avoir franchi le portail du Jugement dernier, les visiteurs circuleront dextrorsum et verront d’abord des tableaux et des sculptures représentant des scènes de l’Ancien Testament, puis des scènes de la vie du Christ par ordre chronologique, et enfin la résurrection.

Ainsi, l’itinéraire sera lui aussi symbolique et conduira le visiteur de « l’obscurité du nord à la lumière du sud », ainsi que le décrit Olivier Josse. Le clou du spectacle sera la Couronne d’épines, la précieuse relique autrefois séquestrée dans la salle du Trésor, désormais exposée à la vue de tous à l’intérieur d’un nouveau reliquaire sophistiqué conçu par Sylvain Dubuisson et hébergé dans la chapelle axiale.

« En fin de compte, [le circuit] sera un grand voyage de redécouverte qui permettra aux visiteurs de comprendre l’importance de cette cathédrale, révèle Olivier Josse. Car une cathédrale est un édifice qui est construit pour la gloire de Dieu. »

UN MÉLANGE D’ART ANCIEN ET DE CRÉATIONS CONTEMPORAINES

Tout au long de l’Histoire, Notre-Dame a reflété l’évolution des arts décoratifs. Sa riche collection de tableaux, de tapisseries et d’objets d’art a fait l’objet de restaurations minutieuses. Par exemple, le tapis de chœur, commandé au 19e siècle par Charles X, qui souhaitait que ce soit le plus grand jamais tissé en France, a été méticuleusement restauré à la manufacture des Gobelins, la célèbre manufacture de tapisseries qui dépend désormais du Mobilier national (le dépôt national de meubles patrimoniaux). À l’instar des charpentiers et des maçons qui travaillent sur la cathédrale elle-même, ces artisans perpétuent un savoir-faire pluricentenaire.

« Ce que je trouve particulièrement émouvant, c’est la succession de présences artistiques et architecturales dans la cathédrale », confie Olivier Josse. L’immense croix dorée de l’artiste Marc Couturier, installée en 1996, qui s’élève au-dessus d’une pietà entourée de statues de Louix XIII et de Louis XIV datant du 18e siècle illustre parfaitement cela. « Et la toile de fond qui domine cet ensemble est une architecture médiévale du 12e siècle. »

En plus des trésors historiques, les visiteurs pourront admirer de nouvelles créations d’artistes contemporains. Le mobilier liturgique a été conçu par le designer Guillaume Bardet. Cela inclut le baptistère, l’autel et la cathèdre (le siège de l’évêque). « Des nombreux candidats de cette compétition [de design], Guillaume Bardet a été le seul à proposer du bronze, explique Olivier Josse. Il y a une noblesse et une simplicité propres à ce matériau et cela crée un contraste marqué avec la pierre de la cathédrale, sans faire concurrence à la beauté de l’édifice. »

Imaginées par Ionna Vautrin, les nouvelles chaises ont été fabriquées dans les ateliers de Bosc dans les Landes. Le chêne dont elles sont faites reflète la « forêt » du toit de la cathédrale, et leurs dossiers bas les rendent moins voyantes, ainsi elles ne perturbent pas l’immersion dans la cathédrale. « L’archevêque de Paris dit toujours : "Elles sont confortables, ce qui est très bien dans une église, car l’on peut s’asseoir et méditer en toute quiétude" », souligne le secrétaire général.

Les créations contemporaines seront également mises à l’honneur dans le programme saisonnier de concerts, spécialement conçu pour l’occasion. En effet, on a demandé à des compositeurs renommés de créer de la musique originale afin de célébrer la réouverture. Parmi ceux-ci, Thierry Escaich, qui prépare un Te Deum qui sera joué en juin prochain. (Réservez vos places sur le site web de Musique sacrée à Notre-Dame de Paris, qui organise la saison de concerts).

LE CLOU DU TOURISME PARISIEN

Notre-Dame n’est pas qu’un emblème religieux et un symbole culturel, c’est également l’un des centres névralgiques du secteur touristique parisien. Des entreprises comme Fat Tire Tours n’ont jamais cessé de voir affluer les demandes nombreuses de touristes souhaitant visiter Notre-Dame. Les visites guidées coupe-files des tours de la cathédrale, couplées à des visites des monuments voisins, ont toujours figuré parmi les activités les plus populaires. Malgré l’incendie, Notre-Dame n’a pas perdu sa place centrale.