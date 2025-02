A-t-on découvert le galion disparu de la dernière expédition de Vasco de Gama ?

« En 2007, Caesar Bita s'est rendu sur les lieux et a immédiatement pensé qu’il pouvait s’agir du navire perdu de la troisième armada de Vasco de Gama, le São Jorge », reprend l’archéologue. De retour sur le site de fouilles en 2013, et soutenu par des financements du gouvernement chinois, l’archéologue a pu prélever un certain nombre d’artefacts commercialisés par les Portugais, notamment de l’ivoire et des lingots de cuivre, consolidant ainsi sa théorie.

Cependant au fil des années de recherche, une seconde option quant à l’identité de l’épave est apparue : « il peut s’agir effectivement du São Jorge, mais également du Nossa Senhora da Graça de l’armada de Fernão Peres de Andrade, qui navigua en 1544 vers l’Inde avant de couler dans la même région, » explique Filipe Castro.

Les indices convergent aujourd’hui davantage vers l’hypothèse du São Jorge. « Les céramiques chinoises et Perses qui y ont été récemment découvertes, datent du tout début du 16e siècle, » précise le chercheur. « Il est plus probable qu’une porcelaine de 1510 se retrouve dans un navire de 1524 plutôt que dans un navire de 1544. Elles étaient de fait bien plus populaires au début qu’au milieu du siècle » fait-il remarquer.

Mais ces marchandises ne sont les seuls témoignages du puissant galion que les scientifiques peuvent faire parler. Des éléments des structures en bois de sa coque, à demi enfoui dans les sédiments, ont su résister à cinq siècles sous les mers depuis le jour du naufrage : il s’agit là de précieux indices pour enfin mieux comprendre la conception de ces navires.

LE DERNIER VOYAGE DE GAMA

S’il s’agit de l’épave du São Jorge, l’un des premiers galions portugais, les scientifiques pourraient bien percer les mystères des avancées technologiques d’époque qui ont permis la conception avant-gardiste de vaisseaux aussi rapides, puissants et endurants. « Ils permettaient en effet des voyages de plus de six mois en mer, » ajoute Filipe Castro.