George Washington : la longue lutte pour l'indépendance

Les Howe faisaient à la fois office de commandants militaires et de commissaires de paix et étaient autorisés à accorder des grâces et à cesser les hostilités si les chefs rebelles acceptaient de dissoudre le Congrès et de démanteler leurs forces armées, entre autres concessions. À cette fin, l’amiral Howe fit parvenir une lettre à Washington, mais ce dernier refusa de la recevoir, car elle ne s’adressait pas à lui en tant qu’officier des États-Unis. Il déclara au porteur de celle-ci qu’il n’avait aucun mandat du Congrès en vue de négocier ou de demander une grâce pour « avoir défendu ce que nous considérons comme nos droits incontestables ». De même, lorsque des émissaires du Congrès, parmi lesquels Benjamin Franklin et John Adams, rencontrèrent l’amiral Howe en septembre, ils exprimèrent clairement que les États-Unis ne renonceraient pas à l’indépendance et ne soumettraient pas à la Couronne.

LA BATAILLE DE LONG ISLAND

Washington demeurait incertain quant à l’endroit où les troupes du général Howe allaient lancer leur assaut et il continua de redouter une attaque sur Manhattan même après le débarquement des Britanniques sur Long Island le 22 août. Quelques milliers de soldats américains tinrent trois passages par lesquels les forces britanniques étaient susceptibles de progresser au sud de la position de Washington à Brooklyn Heights, mais un quatrième, l’étroit Jamaica Pass, un défile situé sur le flanc gauche des Américains, n’était gardé que par cinq cavaliers. Cette faille dans les défenses américaines fut justement détectée par un officier britannique, le major général Henry Clinton, qui avait grandi à New York et qui persuada Howe de concentrer le gros de ses forces sur Jamaica Pass.

Le 27 août, bien avant l’aube, Henry Clinton et le général Howe, à la tête de 10 000 soldats britanniques, franchirent le défilé et capturèrent les hommes qui le gardaient. Aucun soldat américain n’attendait les Britanniques quand ils débouchèrent de l’autre côté. Ils eurent alors tout le loisir de déborder par l’arrière, le long de la crête, les défenseurs distraits par des tirailleurs britanniques qui les harcelaient de front.

À neuf heures du matin, des tirs de canon signalèrent le début d’un assaut dévastateur mené sur l’avant-garde de George Washington, à la fois de front et par l’arrière. Dans les rangs américains, certains tombèrent ou furent capturés avant d’avoir eu le temps de tirer un seul coup de feu, mais ceux qui se trouvaient sur le flanc droit, près de Gowanus Bay, combattirent avec acharnement sous les ordres du brigadier général William Alexander, un New-Yorkais connu sous le nom de Lord Stirling, car il revendiquait un comté en Écosse. On raconta plus tard qu’il s’était « battu comme un loup ».

Et ses troupes aussi lorsqu’elles tentèrent de se replier. Leur ligne de retraite traversait des marécages où des hommes « s’embourbaient et imploraient leurs camarades, au nom de Dieu, de leur venir en aide », se souvint un soldat de Pennsylvanie. D’autres tentèrent de traverser Gowanus Creek, dont la profondeur devenait traîtresse à marée haute, et se noyèrent. William Alexander lui-même fut capturé et fait prisonnier de guerre.