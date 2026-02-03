Avant Rosa Parks, une autre adolescente a refusé de céder sa place

Des policiers montent à bord d’un bus à Montgomery, dans l’Alabama, menottes et matraques prêtes à l’emploi. Une jeune femme noire a refusé de céder sa place à une passagère blanche, même après avoir été avertie qu’elle serait arrêtée. Très vite, elle est menottée et escortée hors du bus pour être mise en cellule où on l’accuse de ne pas avoir respecté la ségrégation en vigueur. À l’inverse de ceux qui l’ont précédée, elle refuse de plaider coupable.

Mais cette femme n’était pas Rosa Parks, l’icône des droits civiques dont l’arrestation, en décembre 1955, pour avoir refusé de laisser sa place à une personne blanche a engendré un boycott généralisé des bus de la ville. Un événement phare pour le plus grand mouvement de lutte pour les droits civiques qui enflammait les États-Unis. Non, cette jeune fille de quinze ans était Claudette Colvin, et elle a été arrêtée en mars 1955, neuf mois avant Rosa Parks.

Bien que l’histoire de Claudette Colvin soit moins connue que celle de Rosa Parks, son acte de rébellion a aidé à mettre en place le mouvement. Cette pionnière de la lutte pour les droits civiques est décédée le 13 janvier 2026 à l’âge de quatre-vingt-sept ans. Ce premier acte de résistance était alors devenu plus connu.

GRANDIR SOUS JIM CROW

Née à Birmingham, dans l’État américain de l’Alabama, en 1939, la jeune Claudette Colvin a été élevée par sa grand-tante et son grand-oncle. Sa mère rencontrait des difficultés financières ; ils ont alors recueilli sa jeune enfant. Après avoir passé des années dans la campagne de l’Alabama, Claudette Colvin et ses parents adoptifs ont déménagé à Montgomery.

Comme d’autres villes du Sud des États-Unis à cette époque, Montgomery était régie par les règles strictes de la ségrégation imposée par Jim Crow. Des lois faites pour isoler et humilier les citoyens noirs. Dans les bus très empruntés de la ville, les Noirs devaient obéir à un ensemble complexe de lois fédérales et locales, ainsi qu’à des normes raciales tacites. Ils ne pouvaient ainsi pas s’asseoir à côté ou en face de Blancs. Les conducteurs de bus, blancs eux aussi, s’assuraient que ces lois étaient respectées, parfois brutalement. Et pourtant, plus de 70 % des utilisateurs du réseau étaient des personnes noires.