Cette croisade meurtrière signa la chute de Constantinople

De l’autre côté de la muraille, les armées byzantines se préparaient également au combat. Elles renforcèrent leurs défenses et installèrent des machines de guerre et des tours en bois au sommet des tours en pierre de la ville pour gagner en hauteur et en puissance de feu.

Les forces occidentales s’étaient entendues pour rassembler, en cas de succès, l’ensemble du butin à un seul endroit et le distribuer à partir de là. Les Vénitiens en recevraient les trois quarts, et les Français le reste. De cette manière, les croisés prévoyaient de régler leur dette envers Venise. Ils avaient également décidé de la façon dont ils nommeraient un empereur occidental à la tête de l’Empire byzantin : celui-ci serait élu par six Vénitiens et six Français.

L’attaque débuta aux petites heures le 9 avril et les Byzantins parvinrent d’abord à repousser leurs assaillants. Mais la fortune changea le 12 avril. Un vent soudainement favorable permit à l’un des doubles navires des croisés (deux navires joints pour accroître leur portée et leur puissance) de manœuvrer de telle sorte qu’il se retrouva à côté d’une tour du rempart de la ville, qu’il commença à attaquer. Pendant ce temps, le navire du seigneur Pierre d’Amiens se plaça le long d’une autre tour. Pierre mit ses hommes au travail sur l’une de ses portes latérales qui était murée par des briques. Ils réussirent à ouvrir une petite brèche assez large pour que l’on puisse s’y faufiler un soldat à la fois. Les défenseurs firent pleuvoir des projectiles sur les croisés : pierres, poissons bouillants et dispositifs incendiaires. Selon Robert de Clari, ce fut son propre frère, un clerc nommé Aleaumes de Clari, qui, pris d’une ferveur religieuse et nullement intimidé par le danger, se faufila le premier par la brèche, épée à la main.

Les assiégés, choqués par l’ouverture de cette brèche miraculeuse, s’enfuirent de terreur, suivis par Alexis V, qui prit la fuite à bord d’un bateau de pêche mais qui fut plus tard capturé par les croisés et tué. L’élite de Constantinople s’empressa d’élire un nouvel empereur, mais lui aussi prit la fuite. Alors, dans une ultime tentative d’empêcher le sac de leur ville, une délégation de dignitaires de l’Église vint offrir la reddition de la cité. Les croisés acceptèrent, mais mirent tout de même la ville à sac.

ASSAUT ET VENGEANCE

Geoffroi de Villehardouin rapporte les événements qui se produisirent une fois les croisés entrés dans la ville : « Alors s’ensuivit une scène de massacre et de pillage. De toutes parts, les Grecs étaient abattus […] Si grand était le nombre de tués et de blessés que nul ne pouvait les compter. » Avant la conquête, les croisés avaient juré de ne pas tuer, violer ou piller des églises, mais à partir du 13 avril, ces promesses furent ignorées. Les chroniqueurs croisés passèrent le chaos sous silence, mais l’historien byzantin Nicétas Choniatès ne se retint pas. Les croisés étaient des « hommes abominables », se comportant comme les « précurseurs de l’antéchrist, auteurs et hérauts de ses actes infâmes que nous attendons d’un moment à l’autre ».

Les églises richement ornées devinrent des cibles de choix pour les pillards. Nicolas Mésaritès, un autre chroniqueur byzantin, décrivit le pillage perpétré par des « hommes d’épée rendus fous par la guerre, respirant le meurtre, couverts de fer et portant des lances, porteurs d’épées et de piques, archers, cavaliers, autant de fanfarons sinistres, aboyant comme Cerbère et soufflant comme Charon, pillant les lieux de Dieu, piétinant les choses divines, se déchaînant sur les objets sacrés, jetant au sol les images saintes (des murs ou des panneaux) du Christ et de Sa sainte Mère et des saints qui, de toute éternité, ont plu au Seigneur Dieu. »