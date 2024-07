En matière d’hygiène, les Romains avaient des pratiques aussi douloureuses que surprenantes

Les archéologues ont découvert des « nécessaires de toilette » composés de strigiles reliés à des flasques d’huile. Ils ont également mis au jour des strigiles dans des tombes à Rome et en Bulgarie , la limite est de l’Empire romain. C’est dans une sépulture bulgare datant du 3 e siècle de notre ère, que les archéologues ont mis au jour un contenant unique en son genre, en forme de tête d’homme, que son propriétaire utilisait sans doute pour transporter l’huile qu’il utilisait pour se racler le corps avec un strigile.

S’ils ignorent pourquoi des strigiles ont été placés dans des tombes, les archéologues savent que les athlètes les utilisaient pour se racler le corps après avoir transpiré. C’est pour cette raison qu’ils ont surnommé une sépulture du 4 e siècle av. J.-C. contenant quatre corps et deux strigiles la « Tombe de l’Athlète ».

Ressentez-vous une petite appréhension au moment d’insérer un coton-tige dans vos oreilles ? Si cela peut vous rassurer, les Romains utilisaient des objets bien plus inquiétants. Les archéologues ont mis au jour de nombreux « nettoyeurs d’oreille » ou « cure-oreilles », ainsi baptisés, car ils pensent que les Romains les utilisaient pour se nettoyer les oreilles. Ces objets, qui présentaient une extrémité pointue et une autre dotée d’une spatule, pouvaient être fabriqués en bronze , en verre ou à partir d’ os .

Multifonctionnels, ils ne servaient pas seulement pour se nettoyer les oreilles. Selon Cameron Moffett, les Romains les utilisaient peut-être aussi pour prélever de l’huile et du parfum contenus dans de petites bouteilles.

Il n’est pas rare que les archéologues mettent au jour des pinces à épiler, des cure-ongles et des cure-oreilles datant de l’époque romaine et reliés ensemble par un anneau, des « kits » qui servaient vraisemblablement à la toilette et pour l’hygiène. Cela en faisait un accessoire idéal que les Romains pouvaient emporter partout avec eux.