Kyoto : l’histoire incomprise des geishas à l'heure du sur-tourisme

Le terme geisha (芸者) met l'accent sur le divertissement, l'art et la performance. Le premier caractère, gei, est le même que celui que l'on trouve dans les mots désignant les arts (芸術), l'artiste (芸術家), les arts du spectacle (芸能), etc.

« On ne saurait trop insister sur le fait que l'image que les geishas évoquent presque automatiquement aujourd'hui, en particulier à l'étranger, mais pas exclusivement, est plutôt irrégulière lorsque l'on tente d'historiciser le terme », explique Maki Isaka, professeur à l'université du Minnesota et spécialiste de la performance japonaise et des études sur le genre. « Geisha signifie "ce qui (sha)" fait "gei (technique artistique acquise)", un terme qui était utilisé exactement de cette manière dans le passé, mais qui était encore plus large et incluait même les pratiquants d'arts martiaux. »