La marche à travers l’histoire : comment elle a façonné l’humanité

Il y a environ deux millions d’années, Homo erectus perfectionne cette posture et devient capable de parcourir de longues distances. C’est à cette époque que commencent les premières grandes migrations humaines, motivées à la fois par les contraintes climatiques et matérielles, mais aussi par la curiosité et l’imagination. Peu à peu, les différentes espèces humaines ont ainsi conquis de nouveaux territoires… en marchant.

Depuis, plus qu’un simple moyen de se déplacer, la marche n’a cessé d’accompagner l’humanité, lui permettant d'abord de survivre, puis de mieux vivre, de travailler, de contester, de prier ou encore de penser. Elle demeure aujourd’hui une manière de se relier au monde, malgré la sédentarité et la motorisation de nos sociétés.

MARCHER, AU CŒUR DE LA CONDITION HUMAINE

« Je suis reparti marcher, mais j’ai emporté avec moi, en quelque sorte, ce que j’étais devenu : un historien », raconte Antoine de Baecque, professeur d’histoire du cinéma à l’ENS. La redécouverte dans l’appartement familial de carnets de marche rédigés à l’adolescence a ravivé chez ce professeur une passion ancienne, née de son enfance dans le Vercors et jamais vraiment éteinte. De ce retour sur les chemins et de cette plongée dans leur passé sont nés plusieurs ouvrages, dont Une histoire de la marche, publié en 2016. Pour l’historien, « la marche, c’est presque un sujet sans histoire ». L’homme a toujours marché et continuera à le faire, mais ce sont plutôt les manières de marcher qui évoluent et qui, elles, ont une histoire.

David Le Breton, anthropologue et sociologue, professeur à l’université de Strasbourg et auteur notamment de Éloge de la marche et de Marcher la vie : Un art tranquille du bonheur, rappelle que « la condition humaine est née de la bipédie, du redressement des premiers humanoïdes, qui a libéré les mains et le visage », ouvrant la voie à l’inventivité, au langage, à la culture et à la reconnaissance entre les hommes.

Tout ce qui nous caractérise en tant qu’êtres humains est né de cette aptitude à marcher. Ce mouvement de redressement a également transformé en profondeur notre rapport au monde. « La bipédie a permis aux premiers humains de voir, de percevoir les dangers, les menaces animales ou venant des autres groupes humains, et donc d’être moins vulnérables à l’environnement », précise le sociologue.

À l’origine, marcher était une condition de survie. « La marche est aux sources de l’histoire, dans la mesure où le nomadisme a constitué l’un des modes de vie essentiels des hommes sur Terre », explique Antoine de Baecque. Ressources, climat et besoins vitaux ont « déterminé toute une série de conditions historiques qui ont mis une partie de l’humanité en marche », poursuit-il. Pour l’historien, le passage à la bipédie n’a pas seulement été une évolution biologique mais a marqué le début d’un processus historique, où « la marche a contribué à façonner des civilisations, des modes de vie et des croyances ».

SUR LES CHEMINS DES PEUPLES MARCHEURS

Pendant des siècles, certains métiers étaient indissociables de la marche. Par exemple, entre le Moyen Âge et le 19ᵉ siècle, les colporteurs parcouraient villes et villages pour écouler leurs marchandises, tandis que les compagnons, ouvriers qualifiés, effectuaient à pied leur Tour de France pour apprendre auprès de différents maîtres. Les maçons, surtout originaires des Alpes et du Massif central, allaient quant à eux de chantier en chantier à la recherche de travail.

La marche, inséparable de ces professions, ainsi que de celles des bergers ou des soldats, « déterminait à la fois leurs itinéraires, leurs manières de [se déplacer], et la possibilité [même] de les exercer ». Antoine de Baecque explique que « la plupart de ces métiers marcheurs ont ensuite disparu avec l'arrivée de moyens de circulation beaucoup plus rapides et efficaces », comme le train qui se généralise à la fin du 19ᵉ siècle, puis l’automobile au 20ᵉ siècle.