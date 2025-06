New York : la ville aux 700 langues

Irwin Sanchez, chef cuisinier et poète du Queens, qui parle le nahuatl, auparavant la langue des Aztèques , cuisine des tacos, des moles et des tamales en gardant à l’esprit les significations originales de ces mots. Husniya Khujamyorova, qui parle le wakhi du Tadjikistan, écrit les tout premiers livres pour enfants à destination des locuteurs de six langues pamiries, aujourd’hui toutes représentées le long de la propre route de la Soie de Brooklyn. Ibrahima Traore, qui a fait tout le chemin depuis la Guinée jusqu’au Lower East Side, enseigne le n’ko, un système pionnier d’écriture d’Afrique de l’Ouest, et encourage son usage dans toutes les nouvelles technologies. Boris Sandler, locuteur yiddish et écrivain né en Moldavie, contribue à sa façon, roman après roman, à la renaissance miraculeuse du yiddish à New York.

Et puis il y a Rasmina Gurung, la jeune locutrice du seke. Durant sept ans elle a documenté la langue à la fois au Népal et à New York, grâce à des dizaines d’heures d’enregistrement, dont beaucoup ont été transcrits et traduits, ainsi qu’un dictionnaire qui continue de s’agrandir. Mais à présent, ses aînés disparaissent peu à peu et emportent leur langue avec eux. Les questions sur l’immigration et l’asile pendent comme une épée de Damoclès au-dessus de la communauté. Les loyers deviennent de plus en plus chers et leur cohésion, pareille à celle d’un village, pourrait ne pas durer.