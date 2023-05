L'Angleterre est née sur ce champ de bataille... mais personne ne sait où il se trouve

Quelle a été la plus importante bataille de l'histoire anglaise ? D’aucuns pourraient répondre la bataille d'Hastings, conflit au cours duquel les Normands ont réussi à s'emparer de la couronne d'Angleterre, en 1066.

Plus de cent ans auparavant, les Anglo-Saxons ont remporté une victoire définitive dans une bataille qui a conduit à la création de la nation anglaise elle-même. La bataille de Brunanburh, qui s'est déroulée en 937 après J.-C., était connue à l'époque sous le nom de « grande bataille ». Les détails qui l’entourent se sont toutefois égarés au fil des siècles qui suivirent, y compris le lieu où celle-ci s'est déroulée. Voici ce que nous savons, ce que nous venons d'apprendre et ce que les historiens sont encore en train d'élucider.

QUI A PARTICIPÉ À LA BATAILLE DE BRUNANBURH ?

La bataille de Brunanburh eut lieu à une époque tourmentée, déchirée par les querelles, dans une Grande-Bretagne divisée. L'île était occupée par trois groupes : les comtes de Northumberland, un groupe d'aristocrates vikings qui revendiquaient ce qui est aujourd'hui le nord de l'Angleterre ; les Celtes, qui régnaient sur une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Écosse et le Pays de Galles ; et les Anglo-Saxons, une alliance de royaumes aux racines nord-européennes et romano-britanniques qui régnaient sur les parties centrale et méridionale de l'île.

Les Anglo-Saxons consolidèrent leurs royaumes au fil du temps et, en 927, le roi Athelstan du Wessex s'empara de la majeure partie de l'île. Ses incursions en Écosse et au Pays de Galles lui conférèrent un pouvoir sans précédent. L'opposition à son règne se fit grandissante, en particulier dans le nord et l'ouest. En 928, après qu'Athelstan et ses alliés eurent envahi York, un royaume viking, les voisins du roi commencèrent à craindre qu'il ne tente de s'emparer également de l'Écosse et du Pays de Galles.

Leurs inquiétudes étaient fondées : en 934, les Anglo-Saxons envahirent une partie de l'Alba, l'actuelle Écosse. Constantin II, roi d'Alba, céda une partie de son territoire pour calmer les ardeurs du roi anglo-saxon alors que, de manière officieuse, il avait commencé à s'allier avec ses voisins celtes et vikings et à constituer une armée pour le défier dans le sud. Olaf Gothfrithson, roi de Dublin, et Owen Ier, roi de Strathclyde, anciens ennemis, s'unirent et se joignirent à lui pour repousser les Anglo-Saxons.