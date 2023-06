Le mystère des momies tatouées

LES TATOUAGES EN ÉGYPTE ANTIQUE

Les deuxièmes plus anciennes preuves attestant de la pratique du tatouage proviennent de momies dont la mort se situerait entre 3351 et 3017 avant J.-C., soit en Égypte antique. Des tatouages furent identifiées sur ces momies découvertes en 1900 lorsqu’elles furent réexaminées par imagerie infrarouge en 2018. Les chercheurs constatèrent que les sortes de taches sur leur peau étaient en réalité des formes d'art corporel. Cette encre constitue la plus ancienne preuve connue de tatouages figuratifs : un taureau sauvage et un mouton furent dessinés sur le bras de l’homme, et des symboles ressemblant à la lettre « S » et ce qui semble être un bâton, sur le bras et l’épaule de la femme.

Ces représentations, qui reprennent des motifs présents dans d’autres œuvres artistiques d’Égypte antique, constituent les plus vielles preuves de la pratique du tatouage en Afrique. Même si les chercheurs ne peuvent que spéculer sur la signification de ces tatouages pour leurs porteurs, ils estiment qu’ils ont pu être des symboles de statut ou la preuve des compétences de leurs porteurs, comme la bravoure ou la connaissance de pratiques cultuelles ou rituelles. Les différences observées entre les tatouages des momies de sexe masculin et féminin laissent penser qu'il existait une sorte de système social ou de genre.

D’autres tatouages de périodes plus tardives suggèrent que les tatouages finirent par être utilisés comme symboles cultuels en Égypte antique. Les archéologues ont notamment découvert plus de trente représentations visibles et diverses, comme des fleurs de lotus ou encore l’œil d’Horus, sur la peau d’une momie de sexe féminin découverte dans la Vallée des Rois, qui aurait vécu pendant la période ramesside de 1292 à 1189 avant J.-C. Considérant ses tatouages, les chercheurs pensent qu’il s’agissait d’une prêtresse ou d’une magicienne ayant un lien particulier avec l’ancienne déesse céleste Hathor.

LES TATOUAGES DANS LES AMÉRIQUES

Selon les spécialistes, le tatouage aurait été pratiqué aux Amériques, du cercle arctique jusqu’au sud. On a longtemps pensé que c’était une momie de la culture Chinchorro, qui vivait dans ce qui correspond aujourd’hui à l’actuel Chili, qui arborait les plus anciens tatouages connus : un ensemble de points noirs dessinés sous son nez, similaire à une moustache. Cette théorie a depuis été réfutée car des recherches plus récentes ont révélé que l’homme Chinchorro était mort entre 2563 et 1972 avant J.-C. Il n’était donc pas plus d'une époque plus ancienne qu’Ötzi, comme on le pensait initialement. Quoi qu’il en soit, les raisons de son tatouage restent inexplicables, car il est la seule momie connue de sa culture à en arborer.

La « momie toltèque », une femme qui aurait vécu vers 250 après J.-C. dans ce qui correspond à l'actuel Mexique, arbore quant à elle des tatouages complexes sur l’avant-bras, lesquels représentent des motifs géométriques ondulants, communs dans toute la région. Bien que les chercheurs n’aient pas pu déterminer la raison exacte de ces tatouages, ils supposent qu’ils servaient à conjurer les maladies ou qu’ils faisaient partie d’une sorte de rite d’initiation.