Qui sont les « poètes torturés » dont parle Taylor Swift ?

D’autre part, le sous-genre du romantisme noir, prévalent dans les mouvements romantiques allemand et américain, employait un langage lugubre et tragique pour explorer la relation entre le divin et l’humain. Ce basculement dans la noirceur (ou du moins dans une représentation plus explicite de celle-ci) était une réponse à l’essor du transcendantalisme, qui mettait l'accent sur la bonté, l’unité et la supériorité de l’Homme. Cela est particulièrement visible dans La Marque de Naissance (The Birthmark), une nouvelle de Nathaniel Hawthorne dans laquelle il critique la recherche de la perfection.

À la même époque, les écrivains allemands ont développé un genre d’écriture appelé Schwarze Romantik, une représentation gothique du Moyen Âge emplie de monstres et de fantômes, à l'instar du poème « Tamerlane » de l’écrivain américain Edgar Allan Poe, qui explore les thème de l’ambition et de la mortalité dans un contexte médiéval.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE POÈTES TORTURES

Tout au long du 19e siècle, les écrivains ont continué à exprimer leurs préoccupations existentielles et sociétales en explorant les thèmes de la mort, de l’impérialisme et des progrès technologiques. Des figures comme Christina Rossetti et Rudyard Kipling ont reflété les angoisses victoriennes dans des œuvres telles que « One Sea-Side Grave » et « The Female of the Species », employant un vocabulaire des sens pour évoquer des émotions profondes.