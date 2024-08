Où les pirates dépensaient-ils leur butin ?

L'EMBARRAS DU CHOIX

À l'époque, deux types d'établissements s'offraient aux pirates désireux d'étancher leur soif : les public houses (ou pubs) et les tavernes. Comme son nom l'indique, un pub était une maison privée ouverte au public. Face au laxisme législatif et à l'absence de taxe portant sur le brassage de la bière, il était courant de brasser son propre nectar pour économiser quelques deniers. Quiconque avait un peu de bière en trop pouvait ouvrir sa porte aux badauds, notamment aux pirates, car l'endroit était particulèrement apprécié des visiteurs souhaitant faire profil bas.

D'un autre côté, les tavernes étaient des espaces spécialement conçus pour le débit de boissons, la restauration et le divertissement. Une taverne digne de ce nom devait proposer quelques tables auxquelles s'asseoir, un bar auquel s'accouder, une piste de danse sur laquelle valser et même une écurie à laquelle confier son fidèle destrier. Les murs étaient couverts de petites annonces, de récompenses offertes pour la capture d'esclaves et de nouvelles sur les procès et les pendaisons. Des prostituées exerçaient leurs charmes sur les visiteurs. Les tavernes avaient des horaires fixes et la bière n'était pas leur seule monnaie d'échange, ils proposaient également du vin, du rhum et du whisky. Bien souvent, quelques chambres étaient disponibles à l'étage pour les voyageurs de passage.