Porcie, la seule femme dans le secret du complot contre Jules César

Alors que Jules César était sur le point d’adopter un mode de gouvernement autoritaire, deux hommes se posèrent en défenseurs absolus de la République romaine : Caton le Jeune, qui mena la résistance contre César au Sénat, et son neveu, Marcus Junius Brutus, qui organisa le complot pour assassiner César . Mais quelqu’un d’autre joua un rôle clé dans les événements tumultueux qui conduisirent à la fin du pontifex maximus : une femme qui finit par devenir un symbole de résistance face à la pression et de loyauté sans faille. Fille de Caton et épouse de Brutus, Porcie (73-43 av. J.-C. environ) fut « la seule femme dans le secret du complot », ainsi que le formula l’historien romain Dion Cassius.

Le courage de Porcie, son esprit logique et son sens du sacrifice furent célébrés par les historiens romains et, des siècles plus tard, en 1599, immortalisés par William Shakespeare dans une tragédie intitulée Jules César. De nombreuses circonstances façonnèrent cette femme extraordinaire, mais deux se distinguent particulièrement : le climat politique volatile de l’époque et les enseignements qu’elle reçut de son père.

On doit la grande majorité de nos connaissances sur Porcie à l’historien grec Plutarque, plus particulièrement à ses ouvrages sur Brutus et Caton, à Dion Cassius, notamment à son Histoire romaine, ainsi qu’à quelques mentions faites dans d’autres œuvres. Selon Judith P. Hallett, professeure émérite de lettres classiques de l’Université du Maryland et autrice de Fathers and Daughters in Roman Society : Women and the Elite Family, toutes les références antiques s’en « souviennent comme d’un membre de la famille de Caton le Jeune dévoué à la cause de son père ».