Qui étaient les femmes conquistadoras parties pour les Amériques ?

Un bon exemple est sans doute l’expédition organisée pour faire venir des femmes célibataires et des familles espagnoles dans la nouvelle ville d’Asunción, au Paraguay. L’afflux d’hommes célibataires en provenance d’Espagne avait conduit à une situation décrite comme suit par un jésuite : « un homme espagnol vit avec jusqu’à dix femmes guaranis ». En avril 1550, une expédition incluant soixante femmes partit de Sanlúcar de Barrameda. Celle-ci était organisée par Mencía Calderón de Sanabria, une aristocrate de Badajoz, dans le sud-ouest de l’Espagne. Son défunt mari, Juan Sanabria, avait été nommé adelantado (gouverneur) du Río de la Plata et avait conclu un accord avec la couronne espagnole pour organiser et diriger l’expédition jusqu’à Asunción, mais il mourut avant de pouvoir la mener à bien et son titre d’adelantado fut transmis à son fils adolescent, né d’un précédent mariage. Le plan était de « transporter, à bord de six navires, quatre-vingts hommes mariés accompagnés de leur épouse et de leurs enfants, vingt jeunes femmes à marier et deux cent cinquante hommes et femmes célibataires de tous âges ». Malgré l’argent emprunté sur la valeur de la ferme qu’elle possédait, la famille Sanabria Calderón n’eut pas assez de fonds pour satisfaire à l’ensemble de ces demandes contractuelles. Elle parvint néanmoins à faire partir pour Asunción trois cents personnes à bord de trois navires.