Au Moyen Âge, Mathilde l’Emperesse a failli devenir la première reine d’Angleterre

L’ANARCHIE

Au début de l’Anarchie, la position de Mathilde était désavantageuse car elle ne disposait pas des honneurs et de l’expérience militaire d’Étienne de Blois. Elle s’assura néanmoins d’avoir à ses côtés un allié précieux en la personne de son demi-frère illégitime, Robert de Gloucester, qui n’affichait lui-même aucune prétention sérieuse au trône. En soutien, il lui apporta sa puissance militaire et sa place forte dans le sud-ouest de l’Angleterre, deux atouts qui aidèrent Mathilde à tenir bon tout au long de l’Anarchie.

Avec Robert à la tête de ses campagnes militaires, elle pouvait se concentrer sur l’administration de la guerre, indique Gabrielle Storey, historienne spécialisée dans la souveraineté réginale médiévale et la sexualité.

« Le pouvoir n’est jamais vraiment détenu par un unique individu », précise-t-elle. « Elle est arrivée en Angleterre avec toutes ces compétences de gouvernante : médiatrice, diplomate et politicienne. Elle savait se faire des relations. »

Alors que Robert combattait sur le champ de bataille, Mathilde levait des fonds, ralliait des soutiens et négociait des accords essentiels avec d’autres nobles puissants, même si aucun d’entre eux, à l’exception de son demi-frère, ne lui resta en fin de compte fidèle.

Mathilde se confrontait également aux dogmes de cette époque, ancrée dans un patriarcat séculaire et une misogynie profondément enracinée qui l’empêchaient d’accéder au trône. Les sources contemporaines la décrivent comme « hautaine » et, à une époque lors de laquelle l’on attendait des femmes qu’elles se montrent dociles et soumises, une telle réputation faisait d’elle une cible facile autant pour ses ennemis que pour les sexistes.

« Je pense que cela témoigne du fait que les femmes sont tenues à des normes plus strictes que les hommes », affirme Gabrielle Storey. « Nous avons beaucoup de rois médiocres au 12e siècle, dans toute l’Europe. Elle n’a pas le droit de commettre les mêmes erreurs de jugement politique. Elle nous montre que les femmes peuvent avoir l’expérience nécessaire pour gouverner, du succès et tout ce qu’il faut pour réussir. Elle a le droit de naissance, ces relations. Mais si un homme est disponible pour le poste, il sera toujours privilégié. »

L’année 1141 marqua toutefois un tournant décisif dans la guerre. Les forces de Mathilde vainquirent celles d’Étienne de Blois lors de la bataille de Lincoln. Le vaincu ainsi emprisonné, la future reine prépara le terrain pour son couronnement attendu depuis si longtemps. Elle prit le titre de « dame des Anglais » jusqu’à ce qu’elle puisse se rendre à Londres.

C’est alors que Mathilde commit une erreur fatale : après s’être saisie d’Étienne de Blois au combat, elle l’échangea contre le retour, sain et sauf, de Robert de Gloucester, qui lui-même fut capturé plus tôt. Une autre personne au pouvoir l’aurait peut-être gardé en prison, voire l’aurait fait exécuter, afin de lui barrer définitivement la route vers le trône.