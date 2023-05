Seconde Guerre mondiale : ces cinq espionnes qui ont mené les Alliés à la victoire

JOSEFINA GUERRERO

En 1942, juste avant que les Japonais n’occupent les Philippines, Josefina Guerrero contracte la maladie de Hansen, mieux connue sous le nom de lèpre. Son mari la quitte sur-le-champ, et on l’éloigne de sa jeune fille. Alors que le matériel médical se raréfie et que sa maladie s’aggrave, Josefina Guerrero décide de tout risquer et de devenir espionne pour le compte de la Résistance philippine. À cause de sa maladie, les Japonais, pourtant connus pour pratiquer des fouilles corporelles poussées, ne l’inspectent pas lorsqu’elle franchit leurs postes de contrôle. Cela lui permet de transmettre des messages secrets, les mouvements des troupes ennemies, des fournitures vitales et même des armes aux résistants et aux soldats. Elle cartographie également les fortifications des Japonais et les emplacements de leurs armes, effort qui permet aux Américains d’anéantir les défenses japonaises le 21 septembre 1944 dans le port de Manille, une étape cruciale dans la reconquête de la capitale. Par la suite, elle se colle une carte dans le dos et parcourt plus de 40 kilomètres pour retrouver les Américains et les guider à travers des champs de mines dans leur percée pour libérer Manille.

Après la guerre, Josefina Guerrero fut confinée dans une léproserie ; des révélations qu’elle fit parvenir à un ami américain en dévoilèrent les conditions de vie affreuses. En 1948, grâce à son témoignage, le gouvernement agit pour améliorer les conditions de vie de la léproserie. Josefina Guerrero fut finalement accueillie aux États-Unis pour suivre un nouveau traitement. Elle fut la première étrangère atteinte de la lèpre à se voir octroyer un visa pour entrer aux États-Unis. Son travail contribua grandement à déstigmatiser cette maladie.

AGNES MEYER DRISCOLL

Dans les annales de la cryptologie, on trouve peu de mentions du nom de l’une des plus grand.es cryptanalystes du monde. Agnes Meyer Driscoll, diplômée de l’Université d’État de l’Ohio, où elle a étudié les mathématiques, la musique, la physique et les langues étrangères, s’enrôle dans la marine américaine en 1918, durant la Première Guerre mondiale, et devient cheffe de timonerie, plus haut grade possible pour une femme à cette période. Après la guerre, elle poursuit sa collaboration avec la marine et contribue à l’élaboration de codes, de chiffres et de signaux d’exploitation. Alors que la Seconde Guerre mondiale se profile, Agnes Meyer Driscoll résout le JN-25, un code de haut niveau utilisé dans les communiqués navals japonais.

Bien qu’exploitable en partie seulement au moment de l’offensive japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941, il servit toutefois à prévoir d’autres attaques japonaises comme celle des îles Midway en juin 1942. Surnommée « Miss Aggie » et « Madame X », elle demeura une cryptanalyste de premier plan et restera au service de la marine américaine jusqu’en 1949, avant de rejoindre diverses agences nationales de cryptologie et de prendre sa retraite en 1959. En 2000, Agnes Meyer Driscoll fut intronisée au Hall of Honor de la NSA.