Tour de Nesle : comment des infidélité royales ont provoqué la guerre de Cent Ans

Les frères d’Aunay furent arrêtés et emprisonnés. Le 19 avril 1314, sous la torture, ils avouèrent leurs liaisons. Marguerite et Blanche furent enfermées dans la forteresse de Château-Gaillard, en Normandie. Bien que Jeanne ne fût jamais impliquée sexuellement avec les chevaliers, on l’accusa d’être complice et on l’enferma à Dourdan, près de Paris. Néanmoins, elle conserva le soutien de son époux, qui ne la renia jamais.

EXAMEN DES FAITS

Pour la plupart des historiens, il est acté que les faits se produisirent bel et bien. Pourtant, un certain désaccord subsiste entre eux. En effet, de nombreuses sources documentent l’affaire de la tour de Nesle, notamment les Chroniques du comte de Flandres, la Chronique des rois de France de Guillaume de Nangis, moine des environs de Paris, et la Scalacronica, écrite par un chevalier anglais, et celles-ci se contredisent dans la chronologie qu’elles proposent des faits. Il est donc difficile d’avoir des certitudes quant au déroulé exact des faits. Toutefois, le recoupement de ces chroniques avec des témoignages privés de la maison royale permet d’établir une chronologie approximative.

Pour de nombreux historiens, le fait que les d’Aunay aient résisté à la torture pendant plusieurs jours demeure un point de contentieux notable ; en effet, cela fait dire à certains qu’ils furent accusés à tort et qu’ils essayaient de prouver leur innocence. Les Chroniques du comte de Flandres avancent une théorie du complot intéressante : les princesses et les chevaliers étaient en fait innocents et auraient été piégés par le principal ministre de Philippe le Bel, Enguerrand de Marigny. Ce dernier fut lui-même plus tard accusé d’actes de sorcellerie en vue de nuire au roi, puis fut pendu. Cependant, la plupart des historiens acceptent le fait que Marguerite et Blanche se soient rendues coupables d’adultère.

PRINCESSES ET REINES

Après avoir été condamnés par le roi lors d’un procès secret, les chevaliers furent exécutés. Les récits varient quant aux détails exacts de leur mort, mais tous sont particulièrement macabres. Selon certains, ils furent écorchés vifs et leurs « parties viriles » furent coupées. Ensuite, on les décapita et l’on exposa publiquement leurs dépouilles.

Le destin que connurent les femmes ne fut pas aussi violent que celui des chevaliers. Marguerite et Blanche furent reconnues coupables d’adultère lors d’un procès. On leur tondit la tête et on les condamna à passer le restant de leurs jours dans des cellules à Château-Gaillard. Puisque Jeanne était au courant de ces liaisons, elle fut assignée à domicile au château de Dourdan.

Marguerite quant à elle resta en prison alors même qu’elle devint reine de France. Philippe le Bel mourut en novembre 1314, et l’époux de Marguerite, Louis X, lui succéda sur le trône. Mais en avril 1315, elle mourut, et Louis ne mit que quelques jours à se remarier, ce qui suscita des soupçons quant à un possible assassinat, par strangulation, dit-on.

Après huit ans à Château-Gaillard, Blanche fut libérée. Elle et Charles ne consommèrent pas leur mariage et, en mai 1322, le pape consentit à l’annuler. On ignore quel fut son destin. Beaucoup pensent qu’elle passa ses dernières années dans un couvent à l’abbaye de Maubuisson où elle serait morte vers 1326.