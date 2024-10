Y a-t-il une part de vrai dans la légende du monstre du Loch Ness ?

C’est une photo, la plus importante de l’histoire des monstres, qui allait propulser l’idée de l’existence du monstre du Loch Ness, qu’on surnommerait plus tard Nessie. Le 21 avril 1934, le Daily Mail, journal londonien, publia une image qui, disait-on, avait été prise par un chirurgien du nom de Robert Kenneth Wilson. Sur cette photo granuleuse en noir et blanc, on peut voir quelque chose s’apparentant à un cou et à une petite tête sortir la tête des eaux du Loch Ness. Mais en réalité, cette image emblématique n’était qu’un faux réalisé par le réalisateur et chasseur de grand gibier Marmaduke Wetherell. Le Daily Mail l’avait engagé l’année précédente pour pister le monstre et avait fini par le licencier au motif qu’il aurait falsifié des preuves de son existence en créant de fausses empreintes. Pour se venger, Marmaduke Wetherell fabriqua un modèle réduit de la tête et du cou du monstre avec du bois et le colla sur un sous-marin en jouet. Il le lança sur le loch et prit plusieurs clichés. Il persuada le respecté Robert Kenneth Wilson d’envoyer les photos au Daily Mail. Le travail terminé, Marmaduke Wetherell coula le modèle. Ainsi, quelque part au fond du loch gît effectivement une sorte de monstre. On ne découvrirait le pot au rose que dans les années 1990.