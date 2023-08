Les photographes National Geographic dévoilent les coulisses de leurs clichés préférés

Alors que ces femmes se retournaient pour rentrer chez elles, j’ai pris cette image de l’une d’entre elles dans un champ de cactus. Les couleurs de son foulard se fondent dans la végétation et le ciel, et me rappellent à quel point les liens entre les gens et la terre sont intimes. Ce que nous appelons notre voix est profondément façonné par les récits que nous voyons, entendons et intériorisons chaque jour. C’est ainsi que nous façonnons le monde, au-delà de nos expériences limitées. Certains récits peuvent guider nos choix et nous changer, parfois radicalement. J’espère que des clichés comme celui-ci peuvent renforcer notre lien avec le monde naturel et mettre fin à notre supposée indépendance, qui engendre des comportements néfastes envers notre planète, et les uns envers les autres. »