Los Angeles : un passé réduit en cendres

Ce moment marquera un tournant pour Los Angeles. Non seulement dans notre façon d’aller de l’avant, mais également dans notre façon de préserver ce qui a été perdu ; un domaine dans lequel L.A., avec sa prédilection pour les âges d’or et les déclins, pour la vie en flux constant, pour la démolition et la reconstruction à neuf, n’excelle pas. Amanda Barnes, historienne amatrice qui tient le compte Instagram CahuengaPast, du nom de la rue qui traverse Hollywood Hills, renchérit. « Nous avons une capacité de concentration limitée et adorons planter un nouveau drapeau, clame-t-elle. Los Angeles adore les idées nouvelles, créer des tendances. C’est la chose la plus constante en ce qui concerne L.A. ».

Elle-même gardienne, Amanda Barnes plonge dans les archives et les vieux journaux pour déterrer scandales ou encore escroqueries susceptibles de définir une propriété ; par exemple, elle a établi un lien entre Richard Nautra, l’écrivain Aldous Huxley et Krotona, ancienne colonie de la Société théosophique, un mouvement religieux ésotérique du début du 20e siècle, qui avait été établie à Beachwood Canyon. Tout cela est fait dans un esprit de célébration, même si le projet trouve sa source dans un événement tragique. L’époux d’Amanda Barnes est mort d’une leucémie en 2014. Ils s’étaient rencontrés neuf ans plus tôt et avaient l’habitude de se balader dans les collines d’Hollywood ensemble, de recueillir des informations sur les maisons pour le plaisir. « Quand CahuengaPast est devenu un vrai projet qui prenait de l’ampleur, je me suis rendu compte que j’étais plus satisfaite et plus heureuse que je ne l’avais été depuis qu’il était tombé malade, m’a-t-elle confié. Qu’en parlant des fantômes des Hills, qu’en découvrant et en mettant en lumière leurs prouesses et leurs épreuves oubliées, je m’étais, sans le faire exprès, aidée à trouver une paix plus profonde avec moi-même. »