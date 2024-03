Aïd al-Fitr : comment le jeûne du Ramadan est rompu à travers le monde

Commençant et se terminant avec la nouvelle lune, le ramadan est observé durant le neuvième mois du calendrier lunaire arabe. Ce serait à ce moment-là que les premiers versets du Coran auraient été révélés au prophète Mahomet, il y a plus d'un millénaire. Du lever au coucher du soleil, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire et de commettre des vices comme le commérage et le mensonge. Il s'agit non seulement d'une période d'introspection, mais aussi d'un rappel à la charité envers les plus nécessiteux.