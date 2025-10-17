Et les plus belles photographies animalières de l'année 2025 sont...

Si la plupart des catégories du concours récompensent un cliché unique, le Portfolio Award est quant à lui attribué à l'œuvre plus étendue d'un photographe. Cette année, ce prix a été remis à l'autodidacte Alexey Kharitonov, dont la galerie de prises de vue aériennes par drone documente les motifs envoûtants dessinés par les immenses territoires reculés du nord de la Russie, de la Sibérie et de l'Asie. Deux de ses clichés, « Ice Motifs » et « Taiga Moon », nous montrent un lac gelé et une colline verdoyante encerclée par la glace, les pins et la mousse.

En plus de la reconnaissance envers le travail de candidats à la carrière déjà établie, le concours réserve également quelques prix aux jeunes photographes de nature.

Le lauréat du Rising Star Award, le prix décerné aux talents prometteurs âgés de 18 à 26 ans, est le photographe allemand Luca Lorenz pour sa photographie d'un ragondin farceur volant la vedette aux cygnes tuberculés qui glissent en arrière-plan sur un lac, en Allemagne. Les ragondins ont été exportés d'Amérique du Sud vers l'Europe pour le commerce de leur fourrure et ont depuis établi des populations à travers le monde.

Le prix du Jeune photographe de Nature de l’année, dans la catégorie 15 - 17 ans, a été attribué à Andrea Dominizi qui a immortalisé un capricorne posté sur un tronc au cœur d'une parcelle de forêt autrefois exploitée pour ses bouleaux, dans les monts Lépins en Italie. Avec un engin forestier à l'abandon pour arrière-plan, « After the Destruction » explore la notion de perte d'habitat.

Cette année, bon nombre de photographies récompensées racontent une histoire commune, celle de la lutte de la nature pour son existence.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, l'exposition des lauréats de cette année inclura une référence au Biodiversity Intactness Index du musée d'histoire naturelle. Cet indice évalue la proportion de biodiversité originale restante dans une région et contribue à mesurer le progrès international vers les objectifs de conservation. L'inclusion de l'indice offrira aux visiteurs un aperçu de l'évolution des habitats de la planète en réaction à la pression exercée par les activités humaines et arrive à point nommé étant donné le rythme actuel de déclin des espèces à travers le monde.