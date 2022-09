La vie en Afghanistan, un an après la fin de la guerre et la victoire des talibans

Cette guerre, qui est la plus longue de l’histoire des États-Unis, a pris fin lorsque les troupes américaines et l’OTAN se sont retirés d’Afghanistan le 31 août 2021, deux semaines après la prise de contrôle du palais présidentiel de Kaboul par les talibans, leur permettant de consolider leur victoire sur la plus grande puissance militaire du monde. Selon l’université Brown, plus de 46 000 civils ont été tués depuis le début de la guerre en 2001, et beaucoup d’autres ont été mutilés ou contraints à une vie de réfugiés. Les Américains ont eux aussi payé un lourd tribut : plus de 2 400 soldats et travailleurs civils ont été tués, selon les données du département américain de la Défense, et plus de 1 100 soldats des forces alliées ont également perdu la vie.

Bien que les combats sur les lignes de front de l’Afghanistan aient pris fin il y a un an, de nombreux habitants du pays ne vivent toujours pas en paix. Il est difficile de guérir lorsque de nouveaux champs de bataille sont apparus : des millions d’Afghans se couchent le ventre vide et les droits humains, notamment ceux des femmes et des filles, ont été fortement réduits.