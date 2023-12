Les photographies de Brian Skerry envahissent l'Atelier des Lumières

UNE INVITATION À L’ACTION

Aujourd'hui encore, le relief des fonds marins est moins bien connu que le sol lunaire. « Nous en connaissons la surface, on peut aisément la cartographier depuis le ciel ou même depuis l'espace... » souligne Sylvia Earle, pionnière de la recherche sur les écosystèmes marins. « Mais on estime que seulement 15 % du plancher océanique ont été cartographiés. La grande inconnue reste à ce jour l'océan lui-même, c'est-à-dire l'espace se trouvant entre la surface et le fond : c'est ce qu'on appelle l'océan et il reste à explorer. » Ce que l'on sait en revanche, c'est que chacune de nos inspirations est rendue possible grâce aux océans et aux complexes écosystèmes qu'ils abritent. L'oxygène que vous respirez en ce moment même est produit à plus de 50 % par les océans.