Myanmar : le séisme du 28 mars a réduit des siècles d’histoire et de civilisation en poussière

PAGODE SHWE SAR YAN

La pagode Shwe Sar Yan, qui pourrait être vieille de mille ans, est un grand complexe bouddhiste orné de stupas et statues dorés qui se situe à huit kilomètres environ au sud-est de Mandalay. Des vidéos publiées en ligne montrent les flèches dorées de la pagode de Shwe Sar Yan s’effondrer après le tremblement de terre. Construite entre le 9e et le 13e siècle, cette pagode est un centre de la vie communautaire au Myanmar, ainsi que l’indique Maitrii Aung-Thwin.

« Ils servent de nœuds qui relient les communautés locales à d’autres réseaux de bouddhistes au sein du pays et en dehors », précise-t-il.

Décorée de stupas et statues dorés, la pagode entretient un lien étroit avec le cycle agricole local. Ses fêtes annuelles marquent les étapes de ce dernier : plantation, labour et récolte des cultures (du riz, par exemple).

« Agriculteurs, commerçants, touristes et d’autres petites activités se rendent à ces fêtes qui relient les communautés locales et leurs économies respectives, poursuit Maitrii Aung-Thwin. Les dégâts subis par ces sites religieux peuvent donc bouleverser le tissu social de ces communautés et leurs moyens économiques de survie. »

COUVENT DE SAKYADHITA

À huit kilomètres environ à l’ouest de Mandalay, l’un des plus grands couvents du Myanmar a également été ravagé par le séisme. Le couvent de Sakyadhita Thilashin est célèbre pour son travail en faveur de l’émancipation et de l’éducation des femmes dans le pays. Créé en 1998, ses 200 étudiantes environ préparent leurs examens monastiques et apprennent les écritures bouddhistes et le Pali, une langue ancienne du canon du theravada, une branche du bouddhisme.

Mais ces étudiantes ont été déplacées.

« Au moins trois des bâtiments se sont effondrés, et toutes les habitations sont endommagées, se lamente MK Long. Six nonnes et trois aides laïques ont été tuées. L’une des nonnes décédées était leur supérieure et deux autres enseignantes sont hospitalisées en raison de blessures graves. »

MONASTÈRE EN BRIQUES ME NU

Le monastère en brique Me Nu, également connu sous le nom de monastère Maha Aung Mye Bom San, a lui aussi subi de lourds dégâts. D’après Niklas Foxeus, maître de conférences de l’Université de Stockholm ayant étudié le bouddhisme au Myanmar, celui-ci n’est plus actif depuis de nombreuses années, mais il demeure un important site patrimonial et une attraction touristique populaire.