Le tie and dye, une technique aussi populaire que controversée

De prime abord, on ne dirait pas que les vêtements tie and dye (littéralement « nouer-teindre »), réalisés grâce à la technique de la teinture au nœud, existent depuis des millénaires. Célèbres en Amérique pour avoir été un symbole du mouvement hippie dans les années 1960, ils sont désormais l’occasion de se prêter à un projet de bricolage facilement réalisable à l’aide de produits en vente dans n'importe quelle droguerie.

Mais à travers l’Histoire, l’artisanat envié, sur-mesure, et dans certains cas interdit, du tie and dye a pu servir à communiquer le statut, le rôle et les croyances d’un individu.

Différentes méthodes et différents styles de teinture par nouage ont vu le jour de manière indépendante dès la Préhistoire, du Pérou au Nigéria en passant par le Japon et l’Asie du Sud-Est. Cette technique est une forme de teinture à la réserve qui consiste à attacher le tissu à l’aide de fils ou bien à le nouer sur lui-même afin de créer des nœuds afin d’en préserver certaines parties. Chaque civilisation, avec des méthodes propres, a apporté au monde des variantes uniques, qu’il s’agisse de teindre le tissu en l’attachant à un bâton, de dessiner des motifs dans de la cire ou de faire des nœuds avec du riz, des roches ou bien des graines.

Il est impossible de dire quelle civilisation ou culture a, la première, mis au point la technique du tie and dye, ni à quel moment. Souvent fragiles et faits à partir de fibres naturelles, les étoffes utilisées sont particulièrement sujettes à la détérioration. D’où le fait que certains experts pensent que les plus anciennes occurrences de cette technique, toutes cultures confondues, nous sont dissimulées par le temps.