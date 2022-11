Le souci, une fleur emblématique en Inde et au Mexique

Des femmes célèbrent la Holi au temple Gopinath, en Inde. Les fleurs font depuis longtemps office d'offrandes aux dieux lors des cérémonies hindoues. Elles sont également utilisées en tant que symbole de respect et d'admiration pour les politiciens, les couples mariés et les morts. « … les fleurs sont la nourriture de l'esprit, un signe de respect et d'amour », écrit l'anthropologue Jack Goody dans son livre The Culture of Flowers. Après l'arrivée des soucis en Asie du Sud, ces fleurs ont rapidement commencé à être utilisées dans des festivals très colorés comme celui-ci.