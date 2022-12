Tout comprendre sur la manière dont les océans se réchauffent

Le changement climatique a un impact sur la flore et la faune de l'Arctique. Bien que les scientifiques ne sachent pas précisément ce qui a tué cet ours polaire, les experts préviennent que de nombreux ours ont des difficultés à trouver de la nourriture, car la glace de mer dont ils dépendaient historiquement s'amincit et fond plus tôt.