Les Sardes, champions de la longévité

Âgée de 99 ans, Assunta Podda touille vigoureusement dans un pot de terre et m’adresse un sourire éblouissant. « C’est du minestrone », explique-t-elle avec un geste de la main.

Je regarde le mélange : haricots, carottes, oignons, ail, tomates, fenouil, chou-rave, herbes aromatiques. Derrière la nonagénaire, une table digne d’un festin médiéval : pains au levain, légumes verts, carafe de vin rouge grenat.

« Asseyez-vous ! », m’ordonne-t-elle. Je me joins à sa famille et à Gianni Pes, un épidémiologiste qui étudie la région. C’est d’une main ferme, qui pourrait être celle d’une femme plus jeune, qu’Assunta Podda verse du vin dans des verres épais et des louches de soupe fumante dans les plats. « Mangez, maintenant. »

Nous sommes en Sardaigne, sur le versant oriental du massif du Gennargentu, à Arzana –un village situé dans, la zone qui compte la plus forte concentration d’hommes centenaires du monde. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, 38 personnes dans ce village – soit 1 sur 100 – ont atteint la centaine d’années.

Pes a découvert ce phénomène à la fin des années 1990. Depuis, le chercheur a soumis plus de 300 centenaires à des questionnaires extrêmement détaillés. Il estime que les rues en pente, une riche vie familiale, le respect des anciens, une culture matriarcale qui voit les femmes endosser l’essentieldes soucis familiaux, ainsi qu’un régime alimentaire traditionnel et frugal expliquent en grande partie cette longévité. Il a aussi découvert que les épouses des centenaires vivaient plus longtemps que les enfants de ces mêmes centenaires. De là à penser que l’alimentation et le mode de vie pouvaient voir plus d’impact que les gènes, il n’y avait qu’un pas.

« Delizioso ! » s’exclame Gianni Pes, et d’adresser un regard admiratif à Podda, qui ferme les yeux et hausse les épaules. Le minestrone procure l’essentiel des acides aminés, un cocktail de vitamines et toute une variété de fibres. Les centenaires ont des souches spécifiques de bactéries dans leur système digestif qui transforment les fibres en acides gras de maladie cardiaque et pouvant prévenir le cancer.