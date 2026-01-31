Consommer plus de fibres ne suffit pas, il faut aussi varier

En dépit de décennies de recommandations nutritionnelles, les fibres demeurent l’un des nutriments les plus systématiquement sous-consommés aux États-Unis et en France. Selon le Département de l’Agriculture américain, jusqu’à 97 % des Américains consommeraient moins que l’apport journalier recommandé pour les adultes, qui est de 25 à 34 grammes de fibres.

« C’est un nutriment qui constitue un enjeu de santé publique », prévient Hannah Holscher, professeure de nutrition à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. « La vaste majorité des gens n’en consomment pas […] [et] cela favorise vraisemblablement les maladies chroniques. »

Mais cela ne signifie pas que la solution est de faire le plein de compléments à base de fibres. Selon les spécialistes, leurs bénéfices pour la santé dépendent du type consommé, de leur forme et de la façon dont elles interagissent avec le système digestif. Voici tout ce qu’il faut savoir en la matière.

TOUTES LES FIBRES NE SE VALENT PAS

Contrairement à ce que suggèrent parfois les étiquettes nutritionnelles, les fibres alimentaires ne sont pas des nutriments monolithiques.

« Le mot "fibres", est en fait un terme générique qui englobe un grand nombre de types différents de glucides complexes, explique Hannah Holscher. Il existe une telle variété de types de fibres, et elles agissent de manières très différentes selon leur origine. »

On doit en partie cette confusion au fait que le mot « fibres » figurant sur une étiquette nutritionnelle ne reflète pas toujours la façon dont lesdites fibres se comportent dans l’organisme. Les scientifiques de la nutrition classent généralement les fibres en deux grandes catégories (solubles et insolubles) selon le comportement dans l’eau et dans l’intestin. Les fibres solubles, comme les β-glucanes, présents dans les céréales complètes telles que l’avoine, se dissolvent dans l’eau et forment un gel visqueux. Cette substance se lie au cholestérol, ralentit sa digestion, augmente la sensation de satiété et réduit les pics glycémiques.

Les fibres insolubles, comme la cellulose présente dans les fruits à coque et dans les légumineuses, ne se dissolvent pas. Elles ont en fait un effet laxatif qui facilite le transit. Bien qu’elles fonctionnent différemment, les fibres solubles et insolubles contribuent à une alimentation saine.

Au-delà de la digestion, les fibres jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies chroniques en cultivant le microbiote intestinal. Certaines fibres, principalement solubles, sont fermentescibles, ce qui signifie qu’elles sont dégradées par les bactéries du côlon.

Non seulement les microbes nous aident à dégrader des fibres qui seraient autrement indigestes telles que l’inuline, présente dans les racines de chicorée, mais ils produisent en outre des métabolites, principalement des acides gras à chaîne courte (AGCC), qui améliorent l’absorption des nutriments, réduisent l’inflammation et régulent la réponse immunitaire.

« Beaucoup de maladies dites occidentales reposent sur cette dérégulation du système immunitaire vers un état pro-inflammatoire », révèle Erica Sonnenburg, chercheuse principale du Département de microbiologie et d’immunologie à l’Université Stanford.

Une carence en fibres accroît le risque de contracter des maladies inflammatoires chroniques, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, ainsi que des maladies auto-immunes et même des allergies. À l’inverse, une alimentation riche en fibres peut conduire à un poids de corps plus sain et à une réduction des taux d’obésité, de maladies cardiovasculaires et de cancers colorectaux.

Des recherches émergentes suggèrent que les fibres pourraient également permettre d’atténuer les effets néfastes des microplastiques dans l’organisme. Selon Katrine Whiteson, professeure et scientifique spécialiste du microbiote à l’Université de Californie à Irvine, « les fibres vous protègeront de tous types de toxicités environnementales » en créant une sorte de matrice qui va les absorber et les excréter.