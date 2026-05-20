Tomates, poivrons… la famille des solanacées cause-t-elle réellement des problèmes intestinaux ?

S'il y a bien une catégorie d'aliments qui, d'après les experts, ne mérite pas sa mauvaise réputation, c'est celle des solanacées.

Certains préfèrent donc renoncer aux aubergines, poivrons, pommes de terre et autres tomates en s'appuyant sur la simple théorie que cette famille de fruits et légumes provoquerait une dangereuse inflammation dans notre organisme.

Pour la plupart d'entre nous, la réalité est à l'exact opposé.

« La croyance voudrait que ces aliments soient pro-inflammatoires, mais ils contiennent des substances qui les rendent anti-inflammatoires », déclare Joan Salge Blake, professeur clinique de nutrition à l'université de Boston et animateur du podcast Spot On! dédié à la santé et à la nutrition. « Il serait dommage de reléguer aux oubliettes ou de diaboliser toute cette catégorie alimentaire. »

Les solanacées sont bourrées de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants, qui neutralisent des molécules néfastes et instables, appelées radicaux libres, à l'origine du stress oxydatif et de divers dommages infligés aux cellules et à d'autres structures vitales de notre corps. Une alimentation riche en antioxydants peut réduire l'inflammation chronique.

Alors, d'où vient l'idée que la consommation de solanacées serait néfaste pour notre santé ? La réponse est un mélange de désinformation et de fausses hypothèses sur certaines substances entrant dans leur composition.

« J'ai eu du mal à comprendre pendant des années pourquoi les solanacées faisaient l'objet d'une inquiétude aussi persistante », témoigne Nate Wood, professeur adjoint de médecine et directeur du département de médecine culinaire au sein de la Yale School of Medicine. « Comme tous les légumes, ceux de la famille des solanacées sont bons pour notre santé et réduisent l'inflammation. Comme tous les aliments, certaines personnes présentent des intolérances spécifiques à ces légumes. »

D'OÙ VIENT CETTE MAUVAISE RÉPUTATION ?

La famille des solanacées rassemble plus de 2 400 plantes à fleurs, dont certaines sont comestibles. Parmi ses membres comestibles figurent notamment les piments, les baies de goji, les tomatilles, le melon-poire ainsi que diverses épices dérivées des poivrons ou des piments, comme le paprika ou le cayenne, et même du tabac. Bien que les pommes de terre soient classées parmi les solanacées, ce n'est pas le cas des patates douces.

De nombreuses solanacées contiennent de petites quantités de molécules à base azotée, appelées alcaloïdes, comme la solanine, qui protège les plantes contre les insectes, les champignons et d'autres menaces à leur survie.

Certains pensent que les alcaloïdes peuvent favoriser un environnement inflammatoire. « Les alcaloïdes appartiennent à une catégorie de molécules souvent dénigrées parce qu’elles se lient à différents récepteurs dans l'organisme et peuvent donc avoir des effets variés », résume Nate Wood.

Il est vrai que des personnes présentant certains troubles digestifs peuvent être sensibles aux effets des alcaloïdes. Des études ont suggéré que la consommation de solanacées pouvait déclencher une aggravation des symptômes intestinaux associés au syndrome de l'intestin irritable et aux maladies inflammatoires de l'intestin. Cela est dû au fait que les alcaloïdes peuvent rendre plus perméable la paroi intestinale et activer des mastocytes dans l'intestin qui libèrent des substances inflammatoires comme l'histamine et les cytokines.

Même en l'absence de ces maladies, il arrive que des personnes soient sensibles à certains alcaloïdes lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. « C'est au cas par cas, il peut y avoir une intolérance à l'aubergine mais pas aux tomates », illustre Keith Ayoob, diététicien-nutritionniste agréé à New York et professeur émérite adjoint de pédiatrie au sein de l'Albert Einstein College of Medicine. « D'autres peuvent tolérer les aubergines mais pas les autres solanacées. Certains peuvent même tolérer les légumes problématiques en petites quantités. »

Au bout du compte, les alcaloïdes ne présentent aucun danger lorsqu'ils sont consommés en quantités normales par des personnes en bonne santé.

LES BIENFAITS DES SOLANACÉES

À dire vrai, ces fruits et légumes sont non seulement inoffensifs pour la plupart d'entre nous, mais ils apportent également des bienfaits majeurs pour notre santé.

Plus précisément, les tomates sont riches en vitamine C, folate, potassium et lycopène, un puissant antioxydant. Une étude publiée en 2025 dans la revue Molecular Nutrition & Food Research a montré que l'ajout de purée de tomate à un repas riche en graisses permettait de réduire les marqueurs de l'inflammation chez des hommes en bonne santé, par rapport au même repas sans ajout de purée de tomate.

Les poivrons rouges contiennent de la vitamine C, du folate, du potassium, de la niacine, du sélénium et des fibres. Les aubergines sont quant à elles une source de fibres, de potassium et de magnésium ; en outre, elles possèdent des anthocyanes, des composés phytochimiques anti-inflammatoires dont le légume tire sa robe violette.

Autre fait intéressant, l'Arthritis Foundation classe certains légumes de la famille des solanacées, comme les poivrons verts et rouges, sur sa liste des meilleurs légumes pour lutter contre l'arthrite en raison de leur teneur élevée en antioxydants et en nutriments capables de réduire l'inflammation à travers notre organisme, plus particulièrement au niveau des articulations.

Les fruits et légumes de la catégorie des solanacées sont les piliers de différents régimes alimentaires reconnus pour leurs vertus, comme le régime méditerranéen, le régime DASH ou encore le régime « portfolio ».

« Que serait la cuisine italienne sans les tomates, les poivrons, les pommes de terre et les aubergines ? Ou la gastronomie latino-américaine sans les piments, les tomatilles ou le paprika ? » interroge Ayoob. « Des peuples entiers consomment ces aliments depuis des siècles. »

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES ?

Si vous soupçonnez une intolérance aux solanacées en raison de troubles gastro-intestinaux comme des gaz, de la diarrhée, des remontées acides ou d'autres problèmes survenant après en avoir consommé, la meilleure façon de confirmer votre hypothèse est de procéder à un régime d'élimination. Pendant deux à quatre semaines, supprimez totalement les solanacées de votre alimentation. « Puis réintégrez-les progressivement, un aliment à la fois, une semaine après l'autre, en observant les effets », recommande Salge Blake. « Le procédé est le même que celui utilisé pour les allergies alimentaires. »

N'oubliez pas : « La cuisson réduit la teneur en alcaloïdes et cela pourrait diminuer les effets que vous ressentez s'ils vous dérangent », ajoute-t-il.

Pour ce qui est des pommes de terre, les germes ou les taches vertes indiquent les régions à forte concentration de solanine, dont la consommation peut entraîner des troubles digestifs. Wood recommande de ne pas manger ces pommes de terre et de les mettre plutôt au compost, mais « vous pouvez également couper la partie verte ou le germe à condition de prendre une marge généreuse ».

En conclusion, les fruits et légumes de la famille des solanacées méritent amplement une place à votre table. « Ils ont été beaucoup critiqués mais ce sont en fait de très bons légumes. Ils sont réputés pour leurs bienfaits nutritionnels et leur teneur en composés phytochimiques anti-inflammatoires », souligne Ayoob. « Il est primordial de ne pas éliminer de votre alimentation des aliments qui n’ont pas lieu de l’être. »