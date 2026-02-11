Comment "booster" sa dopamine naturellement

LA LIBÉRATION DE LA DOPAMINE

La dopamine est un neurotransmetteur ou un messager chimique principalement « fabriqué dans les cellules nerveuses de la partie inférieure du cerveau, le tronc cérébral, » explique Theresa Larkin, professeure associée en sciences médicales à la Graduate School of Medicine à l'université de Wollongong (UOW) en Australie.

Plus spécifiquement, elle est produite dans deux régions voisines : l'aire tegmentale ventrale (VTA) et la substance noire. Des quantités moins importantes sont également fabriquées dans les glandes surrénales.

La libération de dopamine dans ces régions cérébrales crée un « pic de désir » explique Kent Berridge, professeur en psychologie et neurosciences à l'université du Michigan (U-M). Ce pic est ce qui vous motive à agir et la raison pour laquelle vous vous sentez bien après avoir mené cette action à terme.

Les recherches montrent que cette forme de récompense est amplifiée lorsque des efforts supplémentaires sont nécessaires. « Plus vous devez fournir d’efforts, plus la libération de dopamine sera importante », explique Lembke. Cela permet de comprendre pourquoi les accomplissements obtenus au prix d’un grand défi procurent souvent une satisfaction plus durable que la gratification instantanée.

À l'intérieur du cerveau, la dopamine joue également un rôle essentiel pour l'apprentissage et la mémoire. Une étude réalisée en 2025 montre que la dopamine renforce la mémoire à long terme en consolidant les connexions neuronales et en marquant des expériences comme pertinentes à se rappeler, en particulier lorsqu’elles sont nouvelles, chargées émotionnellement ou particulièrement significatives. C’est la raison pour laquelle des moments importants, comme tomber amoureux ou voyager dans un nouvel endroit, ont tendance à laisser une empreinte profonde.

La dopamine facilite l'apprentissage en « vous rendant intéressé » explique Anna Lembke. Dans le même temps, elle contribue à réguler l’attention, la motivation et le contrôle des impulsions, ce qui explique en partie pourquoi un dysfonctionnement de la dopamine a été associé à des troubles du neurodéveloppement comme le TDAH.

Cette substance chimique influence également la motricité fine et globale, jouant un rôle crucial dans le mouvement et la coordination par le biais de la régulation des ganglions de la base. En effet, une atteinte de cette voie est à l’origine de la maladie de Parkinson, un trouble neurologique évolutif caractérisé par une lenteur des mouvements et une rigidité.

COMMENT LE MONDE MODERNE DÉTOURNE LA DOPAMINE

Malgré ses nombreux bienfaits, le système dopaminergique peut être orienté... voire détourné. Cela peut se produire par le biais d’activités très stimulantes à récompense rapide, comme le doomscrolling, où la nouveauté constante et les récompenses imprévisibles déclenchent de façon répétée la libération de dopamine avec très peu d’effort requis. D’autres comportements compulsifs, comme les achats en ligne, les jeux d’argent, les jeux vidéo ou encore le visionnage compulsif de séries, peuvent également surstimuler le système dopaminergique au fil du temps.

L'alcool et autres drogues sont particulièrement puissants car ils entraînent des pics de dopamine importants, créant une euphorie intense et « causant une augmentation des niveaux de dopamine, plus élevés que lors d'une récompense naturelle, » affirme Jacquie Olds.

Lorsque cela se produit trop souvent, le cerveau peut réagir en réduisant les récepteurs de dopamine, altérant le système de motivation. Parfois, même des activités significatives peuvent perdre leur attrait, menant à une anhédonie, un état dans lequel les plaisirs ordinaires semblent sans intérêt. Anne Lembke explique qu'il a été démontré que cet état de déficit en dopamine ressemble à une dépression.