Prééclampsie : une avancée majeure ouvre la voie à de nouveaux traitements

De nombreuses découvertes scientifiques surviennent de façon inattendue, après des années d’avancées progressives. Mais dans le cas de la prééclampsie, complication de la grossesse qui demeure mal comprise en dépit de sa gravité, cause majeure de mortalité maternelle et fœtale dans le monde, une percée récente a été faite dans un endroit pour le moins surprenant : un laboratoire de dermatologie.

Johann Gudjonsson, dermatologue et professeur d’immunologie au Taubman Medical Research Institute de l’université du Michigan, cherchait initialement à répondre à une tout autre question essentielle pour la santé des femmes : pourquoi les maladies auto-immunes sont-elles plus fréquentes chez celles-ci ? Comme nombre de ces affections se manifestent notamment par des symptômes cutanés, son équipe était particulièrement investie dans cette recherche.

Mais les centres d’intérêt de Johann Gudjonsson ont pris une nouvelle direction après une conversation fortuite dans les couloirs de l’université avec plusieurs collègues, dont Ashley Bartell, obstétricienne-gynécologue spécialisée en cardio-obstétrique. Intrigué, il a alors appris à quel point il peut être difficile de distinguer certains cas de prééclampsie de certaines maladies auto-immunes.

Une idée lui vient alors : et si le lien manquant se trouvait déjà dans ses travaux ?

« Ma première réaction a été : il faut que j’examine cela, il y a forcément quelque chose », se souvient-il. « Ce fut une véritable révélation. »

Il recrute alors la chercheuse Olesya Plazyo, immunologiste spécialiste de la biologie du placenta. Ensemble, ils unissent leurs forces à celles de collègues en cardiologie et en obstétrique.

« Je me suis dit que, quel qu’en soit le coût, je regretterais de ne pas avoir essayé », confie Johann Gudjonsson.

Leurs résultats, récemment publiés dans la revue Circulation, suggèrent qu’un dérèglement du gène VGLL3, fortement exprimé à la fois dans la peau des femmes et dans le placenta, pourrait être à l’origine de la prééclampsie. Si les chercheurs parviennent à cibler et à contrôler l’activité de ce gène, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour diagnostiquer, traiter, voire prévenir cette affection aussi dangereuse qu’énigmatique.

« J’aime l’idée que des dermatologues puissent apporter une contribution fondamentale à la recherche sur la prééclampsie », déclare Paige Porrett, chirurgienne spécialisée dans la transplantation utérine et immunologiste à l’université de l’Alabama à Birmingham, qui n’a pas participé à la récente étude. « Car c’est précisément ainsi que nous parviendrons à comprendre les multiples origines de cette maladie. »

LE MYSTÈRE BIOLOGIQUE DU PLACENTA

La prééclampsie se caractérise généralement par une hypertension artérielle pendant la grossesse. Les symptômes peuvent également inclure des maux de tête, un essoufflement, des nausées ou encore des troubles de la vigilance. Encore faut-il parvenir à la diagnostiquer. Dans les cas les plus graves, elle peut entraîner un accouchement prématuré, voire le décès de la mère et de l’enfant.